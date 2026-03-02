Floración de árbol de primavera sigue un ciclo natural

Febrero trajo con sigo el característico manto amarillo que adorna las principales calles y avenidas del centro de Tuxtla Gutiérrez a causa de la floración de los árboles de primavera,

durante esta época del año es común que se despierte la curiosidad ciudadana del porqué se adelanta este fenómeno natural, sin embargo esto corresponde a un ciclo natural.

Manuel Rivera Jaramillo, curador general de la exhibición de flora silvestre del Jardín Botánico “Dr. Faustino Miranda”, explicó que la respuesta clara a este evento natural se debe a que los árboles no siguen nuestro calendario.

“Ellos tienen unas etapas muy marcadas que son efecto de los años anteriores, las lluvias y las temporadas secas”, explicó Rivera Jaramillo. ç

Ciclo natural

De acuerdo con el especialista, la floración actual coincide con el ciclo de muchas especies de selva baja y mediana, que aprovechan la temporada seca para florecer y liberar semillas antes de la llegada de las lluvias.

Al cuestionarle sobre si este espectáculo natural podría deberse al cambio climático como se ha especulado, expuso que sería “atrevido” asegurar esto, debido a que los árboles han vivido un proceso evolutivo durante millones de años con y sin el humano.

“No me atrevería a negarlo ni afirmarlo, habría que someterlo a muchas investigaciones”, añadió el especialista, quien además destacó que más allá de las teorías, el ciclo de vida de la primavera se cumple año con año.

Rivera Jaramillo precisó que el árbol primavera no es nativa de la depresión central, su hábitat natural es de la Sierra Madre hacia abajo, toda la vertiente del Pacífico, incluso hasta el sur de Sinaloa.

Aunque aseguró que es árbol muy bonito, éste no es recomendable para banquetas debido a que es una talla grande y el tipo de crecimiento de su base podría provocar alteraciones en el entorno, por el contrario dijo que lo ideal sería plantarlos en espacios abiertos donde pueda desarrollarse sin problemas, como en los parques.