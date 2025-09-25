FNLS exige liberación de sus compañeros

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), denunció en conferencia de prensa realizada en la Plaza de la Paz en San Cristóbal de Las Casas, que el Gobierno Federal mantiene una política represiva y de persecución contra sus integrantes.

En entrevista colectiva denunciaron la detención de Alfonso Daniel Luna Alcántara, ocurrida el pasado 18 de septiembre en Querétaro por parte de la Fiscalía General de la República.

La organización aseguró que pese a proclamarse como un gobierno de transformación, Morena continúa con prácticas de criminalización hacia luchadores sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones independientes.

Calificaron la detención de Luna Alcántara como una “venganza política” derivada de su trabajo de denuncia en México y Europa, en el marco del caso de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en 2007.

El FNLS recordó que otro de sus integrantes, Higinio Bustos Navarro, permanece en prisión en Coatzacoalcos, Veracruz, a pesar de que la ONU reconoció la ilegalidad de su detención y recomendó su liberación inmediata. También denunciaron la impunidad en los casos de desaparición y ejecución extrajudicial contra militantes de la organización, además de la persecución a profesores y profesionistas vinculados con su movimiento.

El FNLS exigió la liberación inmediata e incondicional de Luna Alcántara y Bustos Navarro, así como el cese de la persecución política contra sus integrantes.