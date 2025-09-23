Focos rojos por casos de feminicidio

Con el hallazgo del cuerpo de una joven en una vivienda de la colonia Real del Bosque en Tuxtla Gutiérrez, aumentó a cuatro el número de casos de feminicidios en la capital en lo que va del año, situación que enciende los focos rojos por el aumento de violencia de género en la entidad.

De acuerdo a reportes, la joven fue hallada en estado de descomposición el pasado 20 de septiembre, además su cuerpo presentaba señas de estrangulamiento.

Con este caso, en tan solo una semana se registraron dos feminicidios en la capital con lo que suman 26 en todo el estado en lo que va del año.

“No podemos seguir contando las muertes”, sentenció la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 más 1, quienes además calificaron de atroz los recientes casos.

Mujeres en completa vulnerabilidad

Urgieron a las autoridades una revisión exhaustiva de la Alerta de Violencia de Género, pues aseguraron que las medidas actuales no están funcionando y la vida de las mujeres se encuentra en completa vulnerabilidad.

En medio de un panorama al que calificaron como “doloroso”, también solicitaron a la autoridad municipal implementar acciones concretas y urgentes que atiendan la violencia de género que se vive en la ciudad.

Ningún caso debe quedar en la impunidad “cada feminicidio deja una herida profunda en las familias y en el tejido social”, condenó la Colectiva.

Finalmente señalaron que las autoridades deben asumir su responsabilidad y actuar con la seriedad y la prontitud que la situación demanda.