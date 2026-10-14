Focos rojos por violencia contra la niñez

La organización social Melel Xojobal, dedicada a acompañar a niñas, niños y adolescentes de los pueblos originarios de Chiapas en la defensa de sus derechos humanos, dio a conocer los datos más recientes de su Observatorio de Violencia contra menores en la entidad.

El informe, correspondiente al periodo de enero a junio de 2026, expuso la grave situación que enfrenta la niñez chiapaneca en materia de desaparición, feminicidio, muertes violentas, agresión por arma de fuego y violencia sexual.

De acuerdo a un recuento presentado, Chiapas registró 21 feminicidios de mujeres adultas, niñas y adolescentes en el primer semestre del año, de estos casos, cuatro se reportan como víctimas menores de 17 años.

El organismo subrayó que el impacto de esta violencia trasciende a las víctimas directas, ya que de los casos de feminicidio contabilizados, siete de las víctimas eran madres, lo que dejó a 19 niñas y niños en situación de orfandad.

El informe también dedica un apartado específico a la violencia sexual contra niñas y adolescentes en Chiapas. En este rubro, se documenta que 447 niñas de 10 a 14 años fueron atendidas por parto o cesárea en el estado durante 2025.

Al respecto, Melel Xojobal advirtió que el embarazo en niñas de este rango de edad constituye una grave vulneración de derechos y que, en la mayoría de los casos, está relacionado con la violencia sexual.

Los datos presentados por la organización provienen de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de la Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1, y forman parte del seguimiento que la organización realiza para visibilizar las condiciones de riesgo que enfrentan las infancias y adolescencias en la región.