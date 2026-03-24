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ChiapasTuxtla

Fomenta Unach la cultura contributiva

Marzo 24 del 2026
La máxima casa de estudios del estado emprende acciones para concientizar y fomentar una cultura de civismo fiscal. CP
La máxima casa de estudios del estado emprende acciones para concientizar y fomentar una cultura de civismo fiscal. CP

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), puso en marcha en la Biblioteca Central Universitaria la “Semana de la Cultura Contributiva y Civismo Fiscal”.

Lo anterior pertenece a un ejercicio social que incluye un deber ético y social fundamental, que debe ser visto como un acto de libertad civil de suma relevancia para la comunidad universitaria, quienes recibirán asesorías, realizarán algún trámite o servicio ante la mencionada institución gubernamental encargada del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El evento va más allá de trámites y servicios, ya que la máxima casa de estudios del estado emprende acciones para concientizar y fomentar en la comunidad universitaria, y la sociedad en general, una cultura contributiva y de civismo fiscal.

Importancia

Por lo anterior, el secretario administrativo, Felipe de Jesús Gamboa García, mencionó que para la Unach es importante que las y los estudiantes que cursan el último semestre puedan disponer de su e-firma para realizar trámites escolares y de titulación.

En años anteriores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya había tenido un acercamiento con la institución académica para brindar servicios fiscales, conllevando a que el personal docente y administrativo pudiera obtener la e-firma, para realizar diversos trámites.

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