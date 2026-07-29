Fomentan autoempleo para transformar vidas

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha el programa Autoempleo que Transforma, iniciativa de las secretarías del Humanismo y de Economía y del Trabajo que brindará apoyos económicos, capacitación, equipamiento y seguridad social a las personas beneficiarias, con el propósito de ampliar sus oportunidades de emprendimiento y elevar su calidad de vida.

En este marco, el mandatario destacó que, tras recuperar la paz, se prioriza el impulso de acciones que contribuyan al bienestar comunitario, al fortalecimiento de los sectores productivos y a la prosperidad de Chiapas. Sostuvo que respaldará a quienes desean emprender un negocio para mejorar sus ingresos y salir adelante junto con sus familias, por lo que se continuarán aumentando los recursos destinados a este tipo de iniciativas, a fin de beneficiar a un mayor número de personas.

“Para mí, el emprendimiento tiene un alto significado, por eso les expreso mi reconocimiento a ustedes, porque son ejemplo de lucha para sacar adelante a sus familias. Nuestro objetivo es que estos proyectos sirvan para que sigan emprendiendo y les vaya bien. Vamos a incrementar los montos de las becas de autoempleo para que les vaya mejor”, apuntó.

Cursos

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, explicó que el programa iniciará con cuatro cursos: corte y confección, electricidad, repostería y elaboración de snacks. Añadió que las y los participantes recibirán kits de herramientas que les permitirán desarrollar sus actividades. Asimismo, reconoció que la suma de esfuerzos ha sido fundamental para que el humanismo que transforma continúe dando resultados, como esta iniciativa que genera mejores oportunidades para el bienestar de las familias.

Por su parte, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, dio a conocer que el arranque de Autoempleo que Transforma en Tuxtla Gutiérrez contempla a 200 personas beneficiarias, en su mayoría mujeres. Precisó que estas acciones promueven oficios mejor remunerados para ampliar las oportunidades de empleo y emprendimiento, además de fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

La responsable de la Asistencia Operativa de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, Berenice Molina Palacios, valoró el liderazgo y la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como la confianza depositada en los centros de capacitación para el trabajo industrial como instituciones formadoras de talento y promotoras del desarrollo. A su vez, destacó que la capacitación, el empleo y el autoempleo son herramientas fundamentales para transformar vidas, por lo que invitó a las personas participantes a aprovechar los aprendizajes adquiridos para mejorar sus ingresos y contribuir al crecimiento del estado.

En representación de las personas beneficiarias del programa Autoempleo que Transforma, Estephany Cristina Alvarado Cruz agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar la oportunidad de recibir este apoyo para mejorar su vida y la de su familia. Refrendó su compromiso de aprovechar esta oportunidad, aprender y esforzarse para demostrar que la confianza depositada en las personas beneficiarias es bien recibida.

Estuvieron presentes el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Felipe de Jesús Granda Pastrana; el director del plantel Cecati 112, Lenin Russell Suárez Aguilar; así como las personas beneficiadas.