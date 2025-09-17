Fomentan el desarrollo de nuevas competencias

La Facultad de Negocios del Campus IV Tapachula de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), fue sede del evento denominado Vinculación Académica Internacional, que contó con la participación de la Comunidad Lingüística Mam de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG).

En su mensaje el director de la Facultad de Negocios, Gilibaldo Hernández Cruz, dijo que este encuentro fortalece la cooperación académica internacional, fomentando en los jóvenes el desarrollo de nuevas competencias profesionales y consolidando su formación integral.

“Los integrantes y colaboradores del Cuerpo Académico UNACH-CA-178 Tecnologías emergentes para la transformación digital, han asumido un papel fundamental para establecer alianzas académicas que reflejen el compromiso con una educación sin fronteras, dando respuesta a los desafíos regionales, impulsando el tema de interculturalidad”, puntualizó.

Por su parte, el cónsul de México en Tecún Umán, Guatemala, José Luis Alvarado Valenzuela, agradeció la cooperación de las autoridades universitarias, docentes y estudiantes, para la realización de estas actividades que fortalecen la identidad cultural de ambas naciones.

Apuntó que de esta manera se preservan los saberes, costumbres y tradiciones, además de ser un medio para dar reconocimiento a nuestros orígenes y rescatar los elementos culturales de los pueblos indígenas de Mesoamérica.

A su vez, el presidente de la Comunidad Lingüística Mam de la ALMG, Luis Alfredo Aguilón Crisóstomo, expresó la importancia de participar en este ejercicio de vinculación académica, y destacó la relevancia cultural y social de los proyectos tecnológicos y de investigación en desarrollo, los cuales contribuyen significativamente a la preservación y promoción de la lengua Mam.

A su vez, el docente investigador de la Unach, Christian Mauricio Castillo Estrada, en su calidad de líder del Cuerpo Académico, agradeció a las autoridades de la Facultad de Negocios y al Cónsul de México por impulsar este tipo de actividades académicas de cooperación internacional y destacó que una de las principales metas de esta vinculación es el desarrollo de proyectos de investigación de manera colaborativa.