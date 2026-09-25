Fomentan el talento científico y tecnológico

Con el propósito de fortalecer la formación académica, la investigación y las vocaciones científicas y tecnológicas de las nuevas generaciones, la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), que dirige Jovani Salazar Ruiz, llevó a cabo la entrega de recursos de los Programas 2026, dirigidos a estudiantes y egresados de instituciones educativas de la entidad.

Durante el acto protocolario, el director general destacó que los recursos públicos fueron entregados con probidad y transparencia, al tiempo de señalar que estas acciones representan una oportunidad para que las y los jóvenes desarrollen sus conocimientos, ideas y proyectos, contribuyendo con ello al desarrollo científico, tecnológico y social de Chiapas.

Asimismo, destacó que apoyar la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación significa contribuir a la formación de profesionales capaces de generar conocimiento y desarrollar soluciones para atender las necesidades de Chiapas.

En representación de las y los beneficiarios participaron: Víctor Abraham Pérez Jiménez, alumno del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech); Diana Belén Ortiz Aguilar, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach); y Luis Enrique Guillén Ruiz, egresado del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Tuxtla Gutiérrez, quienes compartieron sus experiencias y destacaron la importancia de contar con este tipo de apoyos para continuar con su preparación académica y científica.

Como parte de la entrega simbólica de reconocimientos se otorgó el apoyo a Andrea Cruz Hernández, alumna del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 13, por el programa Verano de Estancias Científicas, Tecnológicas y de Humanidades; a Luis Gerardo Gómez Ruiz, de la Unicach, por la Beca Tesis Licenciatura; y a Sandra Elizabeth Patishtan López, de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) Unidad San Cristóbal de Las Casas, por la Beca Tesis Posgrado.

En total, los programas representaron una inversión de 456 mil pesos, en beneficio de 71 estudiantes y egresados. De este monto, 150 mil pesos fueron destinados al programa Beca Tesis Licenciatura, que benefició a 30 personas; 180 mil pesos correspondieron a la Beca Tesis Posgrado, con 12 beneficiarios; mientras que 126 mil pesos fueron destinados al programa Verano de Estancias Científicas, Tecnológicas y de Humanidades Nivel Medio Superior 2026, en beneficio de 29 estudiantes.