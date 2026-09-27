Fomentan en estudiantes interés por las ingenierías

Estudiantes de la Preparatoria número 2 del Estado visitaron las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), como parte de la jornada “Un día en el Tec”, una experiencia académica y de vinculación que les permitió conocer de manera directa los espacios, herramientas y áreas de formación tecnológica que ofrece la institución.

De acuerdo con la directora del campus, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, las y los estudiantes participaron en diversas actividades desarrolladas en los laboratorios del Edificio I, donde tuvieron un acercamiento práctico a disciplinas relacionadas con la ingeniería mediante talleres especializados y dinámicas de aprendizaje.

Jornada

La actividad inició con la recepción y registro de participantes en la Sala Audiovisual del Edificio I, posteriormente se integraron tres grupos para realizar un recorrido por los diferentes laboratorios de Ingeniería Electrónica, mediante un esquema de rotación que permitió aprovechar cada sesión formativa.

En esta jornada destacó el taller Transformación Digital en Ingeniería, impartido por Héctor Hernández de León, con el apoyo de estudiantes de servicio social de Electrónica; así como Diseño CAD e Impresión 3D, a cargo de Alexis de Jesús Flores García e integrantes del Club Maker.

Cada sesión permitió a los grupos conocer diferentes aplicaciones de la tecnología y observar parte del trabajo académico y práctico que se desarrolla en el ITTG.

Con esta actividad, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez fortalece la vinculación con instituciones de educación media superior y genera espacios para que las nuevas generaciones conozcan las opciones de formación profesional que ofrece el Tecnológico.