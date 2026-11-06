Fomentan habilidades tecnológicas de alumnos

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez pusieron a prueba sus conocimientos, creatividad y habilidades para enfrentar desafíos de programación, desarrollo web y gestión de proyectos de software, como parte del tercer Hackathon de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Necesidades reales

La directora del plantel, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, comentó que el objetivo es fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a resolver necesidades reales de empresas e instituciones; esta actividad forma parte de los festejos del 54 aniversario del Instituto y del 35 aniversario de la carrera.

Los participantes, organizados en equipos, trabajaron en tres desafíos tecnológicos: el desarrollo de un sistema web de control de asistencia mediante códigos QR, un sistema de reservación de salas y un sistema web de credencialización de trabajadores.

La directora Flores Aguilar, destacó la importancia de impulsar actividades académicas que permitan a los estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación profesional.

Asimismo, reconoció el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de los jóvenes, y los invitó a aprovechar estos espacios para fortalecer sus habilidades, trabajar en equipo y desarrollar soluciones tecnológicas.

Catalina Almeida Citalán, desarrolladora sénior Oracle en Utel Universidad, participó como invitada especial e impartió una conferencia sobre la importancia de la gestión de proyectos de software.

Con estas iniciativas, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez reafirma su compromiso con la excelencia educativa, la innovación tecnológica y la formación de profesionistas capaces de desarrollar soluciones que respondan a los retos y necesidades de la sociedad.