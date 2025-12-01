Fomentan identidad y conservación en Metzabok

El Área de Protección de Flora y Fauna Metzabok demostró que salvar la naturaleza está ligado a revitalizar la sabiduría ancestral de los Hach Winik, los “hombres verdaderos”. Bajo el lema “En Metzabok la conservación florece desde la raíz”, se realizaron diversas actividades que diseñaron para reconectar a niñas, niños y adultos con su lengua materna, el hach t’an, y con el conocimiento ecológico acumulado por generaciones.

Durante la Semana Nacional por la Conservación, para los más pequeños, la selva se convirtió en un aula viviente. En la actividad “Una Aventura con Plumas”, se equiparon como auténticos exploradores.

Con binoculares en mano y una bitácora especial que incluía imágenes y los nombres en hach t’an de las aves más representativas, registraron cada avistamiento, uniendo el vuelo de las aves con la palabra de sus ancestros.

El aprendizaje continuó con el taller “La Gran Aventura de las Aves Migratorias”, donde a través del juego, los pequeños guardianes comprendieron el épico viaje de estas especies.

La conservación también incluyó un reto para los adultos. El “EcoReto Hach Winik” llevó el conocimiento ambiental a un nivel más profundo, todo el concurso, desde las preguntas sobre aves y anfibios hasta las de plantas y mamíferos, debía responderse exclusivamente en hach t’an.

Protección de Flora y Fauna

Las actividades se extendieron también al Área de Protección de Flora y Fauna Nahá, donde se reforzaron los lazos comunitarios y culturales. Una jornada de limpieza por la conservación reunió a mujeres y hombres para retirar residuos de caminos y cuerpos de agua, promoviendo el respeto por su territorio.

Las jornadas se cerraron con un “Cine Verde”, proyecciones de cortometrajes ambientales que inspiraron a grandes y pequeños a cuidar de su entorno.