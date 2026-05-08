Fomentan prevención de violencia en infancias

Con actividades lúdicas como pintura, dibujo, teatro guiñol, stands informativos de instituciones gubernamentales y con la participación de mujeres emprendedoras, se realizó la Miniferia de la Prevención, con el objetivo de llevar valores cívicos y prevenir la violencia entre las infancias.

El evento fue organizado por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana; su directora Yolanda Alfaro comentó que este evento fue enmarcado por un torneo de futbol que realizaron en varios municipios de cinco regiones del estado.

Indicó que estas estrategias van enfocadas a las políticas públicas que ha priorizado el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar para prevenir el delito y la violencia desde las infancias, a través de actividades que fomenten el trabajo en equipo, el deporte, la agilidad mental.

En el evento final participaron 150 emprendedoras y se instalaron 80 puestos de representaciones de municipios, además de varios stands de las diferentes instituciones de gobierno que colaboraron en la feria.

Ulises Bustillos Ibarra, padre de familia, destacó que estas actividades fomentan el deporte, el trabajo en equipo y la convivencia social; alejan a las y los niños de los vicios, de malas amistades y sobre todo del excesivo uso de pantallas.

“La mejor manera de poder destruir cualquier tipo de violencia y delincuencia es sembrando valores y el deporte en los niños, por eso llamó a los papás y las mamás a acompañar a sus hijos y motivarlos a participar”.

La niña Sofia Bustillos ha jugado futbol desde los nueve años y dice que ha cambiado su vida, le ha enseñado a mantenerse activa, a convivir, porque antes pasaba mucho tiempo utilizando pantallas.

José Miguel empezó a jugar desde los seis años, le gusta porque es un deporte muy bonito, aprende, juega en equipo y consigue muchos amigos; ha aprendido a trabajar en equipo y estar activo y sano.