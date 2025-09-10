Fomentan vinculación con cadena nacional

Con la finalidad de generar estrategias y oportunidades de negocios, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, informó que se llevó a cabo la plática “Requisitos para formar parte del padrón de contratistas de OXXO”, dirigido a las y los afiliados de la gran familia CMIC.

En su mensaje el presidente de este organismo empresarial, Rogelio Tamayo Carboney, destacó que los empresarios de CMIC Chiapas están apostando a fortalecer los vínculos con el sector privado, y fomentar un entorno que permita a las empresas constructoras participar en múltiples frentes.

“Es un gusto estar reunidos en esta ocasión para abordar un tema de gran relevancia: las oportunidades de negocio con la cadena comercial OXXO, una de las empresas de mayor presencia en México y que se ha consolidado como referente en la expansión de infraestructura comercial”, indicó.

Tamayo Carboney puntualizó la relevancia de este encuentro como un primer paso hacia una relación estratégica que traerá beneficios directos a las empresas CMIC y por supuesto, dijo, a la economía del estado.

Por su parte, la vicepresidenta de Desarrollo Empresarial del Comité Directivo, María Aidy Rodríguez de Los Santos, señaló que estas acciones fortalecen los lazos entre el sector privado y la industria de la construcción, generando oportunidades de colaboración.

Durante el encuentro los asistentes agradecieron la disposición del ponente Carlos Morales Marroquí, analista de Ejecución de Proyectos del OXXO, previo a la entrega de un reconocimiento por su participación.