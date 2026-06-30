Fomentar vocaciones científicas en mujeres

Investigadoras del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), preparan el Congreso SIPACC 2026 “Diálogo para la sustentabilidad alimentaria”, por lo que convocan a estudiantes, docentes e investigadoras de Chiapas y México a presentar sus proyectos relacionadas a la agroecología. Andrea Venegas Sandoval, profesora-investigadora del Instituto, comentó que el objetivo es generar un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos entre mujeres en la ciencia, que contribuya a visibilizar y fortalecer investigaciones relacionadas con la sustentabilidad alimentaria, el cambio climático y el desarrollo comunitario para la construcción de sistemas alimentarios y territorios más resilientes.

Semillero SIPACC

Indicó que esto surge a partir del semillero SIPACC: Seminario de Investigación en Prácticas Alimentarias, Agroecología y Cambio Climático, en el que participan varias investigadoras, y están a punto de concluir.

Se recibirán contribuciones relacionadas con procesos comunitarios y gestión sustentable del territorio; cambio climático: adaptación y mitigación; educación y comunicación ambiental; agroecología y sistemas alimentarios sustentables; género, ciencia y comunidad; innovación y tecnologías sustentables en la producción.Participarán las estudiantes de licenciatura y posgrado del seminario SIPACC para que presenten el proyecto que estén desarrollando; también pueden registrarse estudiantes, profesoras, profesionales, mujeres.