Fondo nacional permitirá desarrollar más proyectos

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), José Manuel Rosado Pérez, reconoció la creación del Fondo InnovaTecNM, anunciado por el Gobierno Federal, que elegirá proyectos de estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) para su desarrollo a partir del 2026.

Dijo que el anuncio se dio durante la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, InnovaTecNM 2025, que tuvo como sede el Instituto Tecnológico de Pachuca, donde por tercer año consecutivo el Galardón a la Innovación Tecnológica fue para el campus Tuxtla Gutiérrez.

Los estudiantes de este Tecnológico concursaron ante más de dos mil 200 participantes de 159 institutos tecnológicos que presentaron 275 proyectos finalistas divididos en seis categorías.

Indicó que con este galardón se refrenda el compromiso de cada uno de los estudiantes y asesores, por su esfuerzo y el de la institución al brindar herramientas necesarias para participar en el InnovaTecNM, en el que han destacado.

México, potencia científica y tecnológica

El objetivo del fondo para el desarrollo de proyectos de estudiantes del Tecnológico en todo el país es para hacer de México una potencia científica y tecnológica, porque hay talento y queda demostrado en esta cumbre para la cual los jóvenes desarrollan prototipos que pueden convertirse en soluciones viables en diferentes áreas.

Destacando que los proyectos que sean parte del fondo tendrán registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para que los creadores sean dueños de las patentes de sus desarrollos.

De los 13 proyectos participantes, cuatro obtuvieron un lugar, estos son en las categorías Eléctrica y Electrónica, Tectuino obtuvo el tercer lugar; Servicios para la Salud Humana, Kairos, el tercer lugar; Innobotica, Laser-3AX, el primer lugar; Cortometraje, Ecos del Futuro, también primer lugar.