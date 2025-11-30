Forjan alianza para impulsar infraestructura

Con el objetivo de establecer alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos de infraestructura en Chiapas, representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, sostuvieron una reunión de trabajo con el subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico de la Secretaría de la Frontera Sur; Carlos Andrés Siles Torres.

Durante el encuentro celebrado en la Casa del Constructor Chiapaneco, el secretario del Comité Directivo de la CMIC, Jorge Luis Aguilar Gordillo —en representación del presidente Rogelio Tamayo Carboney—, reiteró la disposición del sector constructor para colaborar con los tres niveles de gobierno en la realización de proyectos integrales que beneficien a todas las regiones del estado.

Acompañantes

Aguilar Gordillo estuvo acompañado por el vicepresidente del Sector Energía, Joaquín Ruiz Narváez; el coordinador de Gestión Estratégica, Jonhatan Velasco Gómez; y el coordinador de Energía, Carlos Felipe Águila Galdámez.

Temas abordados

En la reunión se abordaron temas clave como la participación de empresas afiliadas a la CMIC en los polos de desarrollo del Soconusco, así como la capacitación y certificación del capital humano necesario para la ejecución de obras especializadas. También se discutió la importancia de vincular al sector con instituciones educativas y gremiales.

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron la formalización de un convenio de colaboración en los próximos días, con el fin de fortalecer las alianzas estratégicas entre el gobierno estatal y el sector de la construcción organizado.