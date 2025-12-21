Forjan alianza turística entre Oaxaca-Chiapas

Una comitiva de prestadores de servicios turísticos oaxaqueños, encabezada por Carlos David Jacinto Ortiz, director de Promoción Turística del Estado, realizó una gira de promoción en esta capital para fortalecer lazos con el sector chiapaneco y con el objetivo de impulsar el intercambio de viajeros.

Reunión

El evento “Presentación de Destino” reunió a más de cien agentes de viajes, con la participación de cerca de 15 empresarios turísticos de Oaxaca. La misión fue agradecer el flujo de turismo generado desde Chiapas e invitar a incrementarlo, aprovechando la nueva conectividad aérea de la aerolínea AeroBalam.

Jacinto Ortiz enfatizó que Oaxaca y Chiapas son “estados hermanos” con una riqueza biocultural para compartir, además destacó que la nueva ruta aérea, que conectará Huatulco y Oaxaca, representa una oportunidad, una opción más cómoda y rápida que complementa la buena conectividad terrestre existente.

El director explicó que esta conexión beneficiará a ambos destinos, facilitará el viaje de chiapanecos a la costa oaxaqueña y permitirá al turista extranjero que llega a Huatulco visitar Chiapas con mayor agilidad, potenciando así toda la cadena productiva del sector.

Derrama

Al hablar del efecto multiplicador del turismo, Jacinto Ortiz señaló que la derrama económica beneficia a una amplia red que incluye a meseros, taxistas, camaristas y artesanos.

El promotor turístico expresó que la Secretaría de Turismo de Oaxaca, a cargo de su titular, Saymi Pineda Velasco, trabaja en generar plataformas de promoción y garantizar la seguridad y orientación al visitante en conjunto con Turismo del estado de Chiapas.