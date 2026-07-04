Foros impulsan nueva Ley Estatal de Aguas

El Congreso de Chiapas y la Comisión Estatal del Agua presidieron el Foro para una Nueva Ley del Agua en Chiapas, en el que participaron especialistas, ponentes, investigadores, empresarios, agricultores y alumnos universitarios. La finalidad de estas acciones es armonizar, de manera conjunta, una ley general que refleje el sentir de los chiapanecos en este tema.

En entrevista, la diputada Katy Aguiar, del Distrito 18, señaló que tras la emisión de la Ley General de Aguas en diciembre de 2025, el Congreso de Chiapas inició foros regionales para construir una Ley Estatal de Aguas que responda a las necesidades de cada zona del estado.

Explicó que los foros permiten recabar mediante el consenso, opiniones, inquietudes y propuestas ciudadanas, las cuales son recibidas por la Comisión Estatal del Agua y el Congreso de Chiapas.

En el foro realizado este viernes en las instalaciones de la Unach se registró la participación de jóvenes estudiantes, académicos, universidades, representantes del sector productivo y de la industria. Indicó que estas aportaciones se documentan, ya que en cada región de Chiapas existen diferencias, por lo que se requiere una ley estatal que refleje el sentir de todos los sectores y regiones, debido a que las necesidades son distintas.

Afirmó que, además del foro realizado en Tapachula y los siguientes programados en San Cristóbal de Las Casas, la región Frailesca y Palenque, los participantes no requieren conocimientos técnicos, ya que todos, como usuarios del agua, tienen una opinión sobre lo que necesita su comunidad, colonia, municipio y el estado.

La legisladora tapachulteca recordó que Chiapas concentra cerca del 30 por ciento del agua dulce de México, lo que implica una gran responsabilidad.

“No queremos hacer una ley al vapor, una ley de escritorio, una ley que no corresponda a nuestro estado. Chiapas es especial, es particular”, expresó.

Reconicimiento

Asimismo, refirió que, por ejemplo, en San Cristóbal existen comunidades indígenas que históricamente han manejado la gobernanza del agua a través de sus sistemas comunitarios, por lo que es necesario otorgar reconocimiento jurídico a estos sistemas y a la forma en que se organizan desde sus comunidades para llevar el agua de las vertientes hasta sus hogares.

Finalmente, señaló que, tras concluir los foros, el Congreso cruzará la información con la Consejería Jurídica del gobernador.