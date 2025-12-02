Fortalece Aero Balam la conectividad regional

Luego de que el Congreso del Estado de Chiapas aprobara la creación de Aero Balam como una empresa con participación estatal y con capacidad para operar vuelos nacionales e internacionales en la entidad, empresarios turísticos del Soconusco expresaron que esta decisión fortalecerá la conectividad y detonará el turismo regional.

Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de una agencia de viajes y empresario turístico, dio a conocer que esta aprobación es un paso importante para la conectividad aérea y el traslado de productos hacía diversos mercados.

Afirmó que la aerolínea ya opera vuelos entre Tuxtla Gutiérrez-Tapachula y Palenque con un precio accesible para la población, por lo que ahora habrá certeza de que se seguirá operando, y sobre todo expandiéndose a nuevas rutas.

Respaldo

Señaló que la aprobación de la participación estatal en este proyecto le da un respaldo jurídico y financiero a la empresa, lo que le permitirá crecer y expandirse, ya que se espera que para el próximo año se apertura el vuelo a Huatulco y Guatemala.

“La aprobación de Aero Balam le da una fortaleza a la región y al estado para convertir a la empresa en una aerolínea comercial regional, nacional e internacional, esto significa que podremos seguir conectados a Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Palenque con vuelos accesibles y posteriormente con Guatemala, nuestro principal vecino turístico y comercial”, abundó.

Expresó su esperanza de que Aero Balam, ahora que quedó constituida como una empresa con participación estatal pueda conectar Tapachula y Tuxtla con otros destinos en el país y en el extranjero, incluyendo Guatemala.

“Esto sería un gran paso para la conectividad aérea en la región y beneficiaría a la economía y el turismo local, ya que serán muchos más turistas los que estarán llegando a corto plazo, ya que las tarifas son muy bajas en comparación con precios de otras aerolíneas”, finalizó.