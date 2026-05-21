Fortalece Ángel Torres a Protección Civil

El presidente Ángel Torres, junto al secretario de Protección Civil, Eder Mancilla, hizo entrega de drones de alta tecnología y uniformes profesionales al personal de la dependencia, a fin de brindar un mejor servicio a las familias tuxtlecas ante cualquier emergencia.

Mensaje

Al reconocer el trabajo de mujeres y hombres que todos los días laboran con vocación, disciplina y compromiso por la protección de las y los habitantes, el alcalde capitalino explicó que la prevención y la atención oportuna también se fortalece con equipo, coordinación y respaldo institucional.

Con estas acciones, se optimizan las tareas operativas y la capacidad de respuesta ante contingencias, además de garantizar mayor seguridad durante recorridos, auxilios, monitoreos preventivos, labores de salvamento, capacitación y atención inmediata a emergencias en la capital chiapaneca.