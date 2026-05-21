﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Fortalece Ángel Torres a Protección Civil

Mayo 21 del 2026
Con estas acciones se busca dar un mejor servicio. Cortesía
Con estas acciones se busca dar un mejor servicio. Cortesía

El presidente Ángel Torres, junto al secretario de Protección Civil, Eder Mancilla, hizo entrega de drones de alta tecnología y uniformes profesionales al personal de la dependencia, a fin de brindar un mejor servicio a las familias tuxtlecas ante cualquier emergencia.

Mensaje

Al reconocer el trabajo de mujeres y hombres que todos los días laboran con vocación, disciplina y compromiso por la protección de las y los habitantes, el alcalde capitalino explicó que la prevención y la atención oportuna también se fortalece con equipo, coordinación y respaldo institucional.

Con estas acciones, se optimizan las tareas operativas y la capacidad de respuesta ante contingencias, además de garantizar mayor seguridad durante recorridos, auxilios, monitoreos preventivos, labores de salvamento, capacitación y atención inmediata a emergencias en la capital chiapaneca.

﻿