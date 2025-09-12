Fortalece Ángel Torres infraestructura vial

Con el arranque de los trabajos de pavimentación integral de la calle 2a Oriente Norte en el ejido Copoya, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, hace realidad la justicia social esperada desde hace décadas por las y los habitantes de la zona.

Al señalar que con esta obra se mejorará la movilidad, la imagen urbana y la calidad de vida de las familias. El alcalde capitalino destacó la importancia de mejorar la infraestructura vial para que las niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres, hombres, y familias puedan caminar a través de una calle nueva, segura, digna y de calidad.

Programa

Como parte del programa Calles Felices, el alcalde Ángel Torres dio el banderazo de inicio de esta obra, que contempla la rehabilitación de la red hidráulica y sanitaria, construcción de guarniciones y banquetas, así como la colocación de pavimento de concreto hidráulico de alta durabilidad.

“Nuestro compromiso es seguir transformando la imagen urbana de Tuxtla, para que las familias vivan mejor, tengan mayor conectividad y disfruten de infraestructura de calidad”, señaló al tiempo de agregar que en esta Nueva ERA se impulsa el desarrollo en beneficio de todas y todos.