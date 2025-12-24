Fortalece Ángel Torres servicios en Patria Nueva

A fin de garantizar servicios básicos para mejorar la calidad de vida de las familias, el presidente Ángel Torres dio el banderazo de inicio a la instalación de la red de agua potable y drenaje sanitario en beneficio de las familias de la calle Ébano Norte, en la colonia Patria Nueva.

Compromiso

Al destacar que con este proyecto se reducen riesgos a la salud y se fortalece el bienestar de las familias de la zona, el alcalde capitalino explicó que también representa un paso clave para el desarrollo ordenado y se reafirma el compromiso de llevar infraestructura digna a las zonas que más lo necesitan.

Al evento asistieron vecinas, vecinos, el secretario de Desarrollo Social, Mauricio Astudillo, el coordinador de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez, así como el director de Obras Viales, Jesús David Gutiérrez Moreno.