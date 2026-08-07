Fortalece Canaco la formación académica

Con el propósito de fortalecer la vinculación entre el sector productivo y la formación académica de nuevas generaciones de profesionistas, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur Tuxtla) formalizó un convenio de colaboración con la Facultad Libre de Derecho de Chiapas A.C. y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF) Escuela de Negocios y Emprendimiento.

El convenio fue suscrito por el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, y por el rector de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y del INEF, Gabriel Enrique Bravo del Carpio, quienes coincidieron en la importancia de generar alianzas que contribuyan al fortalecimiento del capital humano, el desarrollo empresarial y la consolidación del Estado de derecho en la entidad.

Durante su mensaje, Miguel Blas destacó que “la Facultad Libre de Derecho de Chiapas se ha consolidado, a lo largo de los años, como una institución de prestigio por su excelencia académica, la calidad de sus programas educativos y la formación de profesionales con sólidos principios éticos y compromiso social, características que hoy la posicionan como un referente en la enseñanza del Derecho en el sureste del país”.

En ese contexto, expresó que el crecimiento económico y social de Chiapas requiere fortalecer de forma permanente la relación entre la academia, las empresas y las instituciones públicas, generando espacios donde el conocimiento adquirido en las aulas pueda transformarse en soluciones reales para los retos que enfrenta el sector productivo.

Asimismo, destacó que el Derecho desempeña un papel fundamental para brindar certeza jurídica, promover la legalidad, fortalecer la confianza de los inversionistas y generar mejores condiciones para la competitividad empresarial, por lo que resulta indispensable impulsar mecanismos de colaboración con instituciones académicas comprometidas con la formación de profesionales de alto nivel.

Como parte de este convenio, ambas instituciones desarrollarán actividades conjuntas de capacitación, conferencias, programas académicos, investigación, difusión del conocimiento y proyectos especializados que fortalezcan tanto la preparación de los estudiantes como la cultura jurídica dentro del sector empresarial.