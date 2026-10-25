Fortalece CECyT 44 Natiltón formación forestal

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a través del Plantel 44 Natiltón, realizó una visita escolar al Vivero Forestal Rancho Nuevo, en San Cristóbal de Las Casas, con estudiantes de la carrera de Técnico Forestal, a fin de fortalecer sus conocimientos teóricos y prácticos mediante experiencias directas en el ámbito forestal.

Al respecto, el director del plantel, José Carlos Carrión Ruiz, destacó que estas actividades permiten complementar los aprendizajes del aula y desarrollar competencias vinculadas con la formación profesional de las y los estudiantes.

Aprendizaje

Durante el recorrido, las y los jóvenes conocieron procesos relacionados con la producción de plantas forestales, obtención de germoplasma, establecimiento de plantaciones y métodos de control de plagas y enfermedades en viveros.

Carrión Ruiz reconoció el respaldo de la Dirección General del Cecytech, a cargo de Luis Guadalupe Morales Ángeles, para impulsar una educación tecnológica vinculada con el aprendizaje práctico y el cuidado de los recursos naturales.

Asimismo, agradeció las facilidades brindadas por Gerardo Molina Chacón, jefe de Promotoría de Desarrollo Forestal de la Región Altos, así como el acompañamiento del personal docente durante esta actividad.

Finalmente, el CECyT 44 Natiltón reafirmó la importancia de generar experiencias educativas que fortalezcan la formación técnica, conciencia ambiental y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.