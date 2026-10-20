Fortalece Cecytech investigación científica

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) realizó el Cuarto Congreso Estatal de Estudiantes y Docentes Investigadores, con el objetivo de generar un espacio académico de análisis e intercambio de experiencias, promover el pensamiento científico y fortalecer proyectos de investigación aplicada, vinculados con el cambio climático, el cuidado del medio ambiente y las necesidades de las comunidades.

Presentes

El encuentro se desarrolló en el auditorio “Reina Roja” de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), donde el director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, estuvo acompañado por el director general de Aditech, Hugo Armando Aguilar Aguilar, y el director general del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, Edgar Alejandro Abarca Palma, así como representantes del sector académico y científico.

Morales Ángeles destacó que el congreso permite que las preguntas surgidas en las aulas se conviertan en proyectos, prototipos y posibles soluciones, fortaleciendo entre las juventudes la observación, la investigación, la experimentación y el pensamiento crítico.

Visión

Asimismo, manifestó que esta labor responde a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar cuyo Plan Estatal de Desarrollo plantea fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación para atender necesidades sociales y ambientales, convirtiendo esa visión en capacidades para las juventudes.

Por su parte, Hugo Armando expresó la importancia de mantener espacios donde la educación, la ciencia y la tecnología converjan para impulsar nuevas ideas y fortalecer el talento de estudiantes y docentes investigadores.

En su participación, Abarca Palma destacó el papel de las juventudes en la generación de propuestas y soluciones para sus comunidades, así como la importancia de brindarles espacios que estimulen su creatividad, participación y desarrollo.

Finalmente, durante el congreso se presentaron proyectos de investigación, se promovió el intercambio entre estudiantes, docentes e investigadores y se entregaron reconocimientos a cinco docentes y tres estudiantes destacados, fortaleciendo la vinculación académica y la divulgación científica dentro de la comunidad Cecytech.