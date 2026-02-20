Fortalece Chiapas el futuro escolar

La Secretaría de Educación de Chiapas (SE), a cargo de Roger Mandujano, impulsa una estrategia histórica para garantizar agua potable, servicios sanitarios dignos y el fortalecimiento de hábitos de higiene en las escuelas, con el propósito de transformar las condiciones de aprendizaje y bienestar de miles de niñas, niños y adolescentes (NNA) de Educación Básica en congruencia con la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La institución educativa en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef) dio inicio al taller “Desarrollo de la Hoja de Ruta de Financiación de los Servicios de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) en Escuelas de Chiapas”, como parte de una estrategia integral de fortalecimiento institucional.

Proceso

Este proceso permitirá a partir del diagnóstico que se establezca una planeación sólida y responsable para la gestión de recursos presupuestales que aseguren condiciones dignas en los centros escolares, mediante la consolidación de los Servicios de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH). La meta es clara: impactar de manera directa a miles de estudiantes chiapanecos, priorizando a las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.

La estrategia contempla la instalación y rehabilitación de sistemas de agua limpia y segura, la mejora de servicios sanitarios, la capacitación docente y la promoción permanente de hábitos saludables, como el correcto lavado de manos. Estas acciones no solo contribuirán a reducir enfermedades gastrointestinales y respiratorias, sino que fortalecerán la asistencia escolar, el rendimiento académico y la permanencia educativa, generando entornos seguros, saludables y propicios para el aprendizaje.

Diagnóstico

En representación de Milena Arellanes Pinto, coordinadora ejecutiva de la Secretaría de Educación (SE), Harumy Figueroa García, directora de Evaluación de Programas Institucionales de la Subsecretaría de Planeación Educativa, destacó que este trabajo permitirá contar con un diagnóstico fortalecido sobre la situación real de las escuelas en materia de agua y saneamiento, para establecer soluciones pertinentes y sostenibles.

Subrayó que la prioridad del secretario Roger Mandujano es que estas acciones se reflejen directamente en la salud y el bienestar de las y los estudiantes, consolidando además alianzas estratégicas con organismos internacionales como Unicef para ampliar el alcance y la efectividad de los proyectos.

Por su parte, Angélica López Ortega, oficial nacional de Educación de Unicef en Chiapas, reconoció la disposición institucional y el compromiso de trabajar de manera colaborativa para garantizar un derecho fundamental como es el acceso al agua en los espacios escolares.