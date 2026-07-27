Fortalece CMIC la competitividad de empresas

El presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, presentó el Informe de Actividades correspondiente al primer semestre de 2026, en el que dio a conocer los avances alcanzados en materia de gestión institucional, capacitación, fortalecimiento empresarial y vinculación con los tres órdenes de gobierno.

Durante esta sesión, el tesorero del Comité Directivo, Romeo Guadalupe Natarén Velázquez, presentó el Informe Financiero, en cumplimiento de los estatutos que rigen al organismo empresarial, dando cuenta del manejo responsable y transparente de los recursos de la Cámara.

Agenda de trabajo

Acuerpado por las y los integrantes del Comité Directivo, Tamayo Carboney destacó que durante los primeros seis meses del año la CMIC Chiapas consolidó una intensa agenda de trabajo enfocada en fortalecer la competitividad de las empresas constructoras, promover la profesionalización del sector y generar mayores oportunidades de participación en proyectos de infraestructura pública y privada.

El informe también dio cuenta de reuniones estratégicas con directivos nacionales de la CMIC, titulares de diversas dependencias federales y estatales, con el propósito de abrir nuevas oportunidades para las empresas afiliadas e impulsar proyectos estratégicos para Chiapas.

El líder empresarial aseveró que uno de los principales ejes del trabajo de la Cámara durante este semestre fue la capacitación del capital humano, resaltando que a través del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC), se impartieron 99 cursos, beneficiando a mil 102 participantes.

Viviendas

En materia de vivienda, la CMIC informó que mantiene una estrecha coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dentro del programa Vivienda para el Bienestar, señalando que al cierre del primer semestre fueron enviados 29 proyectos, de los cuales seis ya fueron aprobados y cuentan con contrato firmado para la construcción de dos mil 334 viviendas en los municipios de Tonalá, Ocozocoautla y Tapachula.