Fortalece Eduardo Ramírez a Sabanilla, Amatán y Tapilula

El mandatario Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por los municipios de Sabanilla, Amatán y Tapilula, donde subrayó que en la Nueva ERA de Chiapas se ha consolidado un gobierno humanista y de territorio, que escucha y atiende las necesidades más apremiantes de los pueblos. Sostuvo que su administración impulsa proyectos de infraestructura prioritaria en todos los rincones del estado, con el propósito de contribuir al bienestar y la prosperidad de las comunidades.

En Sabanilla, inauguró el Puente Vehicular “San Patricio”, en la localidad Los Moyos, con una inversión de 18.1 millones de pesos (mdp). Esta obra fortalecerá la conectividad y las actividades sociales y económicas entre 11 localidades de la entidad, incluso con municipios de Tabasco. Asimismo, dio a conocer el inicio de la construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza, en la localidad Majastic, con un monto de cinco millones de pesos, proyecto de gran importancia para evitar que las y los jóvenes tengan que trasladarse a otros municipios para continuar sus estudios. Informó que en esta localidad se invierten cerca de 21 mdp en infraestructura educativa.

Más acciones

En Amatán, constató la ampliación del sistema de agua potable, obra en la que se destinan más de 40 mdp y que beneficiará a habitantes de 10 barrios. También inauguró el domo del Cobach Plantel 229, con una inversión de 3.9 mdp, y precisó que en el municipio se destinan 12.1 mdp a infraestructura educativa. Además, entregó equipamiento a los Comités Humanistas de Protección Civil. En Tapilula, entregó espacios rehabilitados en la Secundaria Técnica 45 y supervisó los trabajos de la preparatoria Ignacio Manuel Altamirano, acciones educativas que en conjunto representan una inversión de cuatro millones de pesos.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, señaló que el Puente Vehicular “San Patricio”, en Sabanilla, permitirá mitigar riesgos y facilitar la movilidad comercial y el traslado de personas enfermas, además de reducir de cinco a dos horas y media el tiempo de traslado hacia Villahermosa, Tabasco. Por otra parte, informó que en Amatán fueron equipadas 500 personas que integran los 50 Comités Humanistas de Protección Civil, quienes se encuentran preparadas para enfrentar las temporadas de lluvias e invernal.

Educación

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, precisó que en Sabanilla también se realizan mejoras en la Telesecundaria 205 y el plantel 135 del Cobach, en Los Naranjos. En Amatán, detalló que se realizan trabajos en los planteles del Cobach 229 y 93, este último ubicado en la comunidad El Calvario, así como en la primaria Vicente Guerrero. Añadió que también iniciarán obras en la Telesecundaria 39 y el Telebachillerato 40. En Tapilula, resaltó las acciones que se realizan en la Secundaria Técnica N.º 45 y refrendó el compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura escolar para generar mejores condiciones para la niñez y la juventud de la entidad.

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, explicó que la construcción del sistema de agua potable beneficiará a más de cuatro mil habitantes de los 10 barrios de la cabecera municipal, después de 40 años de espera. Detalló que la obra contempla dos líneas de conducción: una con captación en el río El Escalón, que abastecerá al 70 por ciento de la población mediante cuatro tanques nuevos y uno existente, y otra con captación en el río El Arroyón, que cubrirá al 30 por ciento restante, para conformar un sistema integral por bombeo.

La directora general de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, dio a conocer que alrededor del 15 de octubre se prevé iniciar los trabajos de reconstrucción de los caminos Amatán-Huitiupán y E.C. (Tapilula-Ixhuatán)-San Francisco Jaconá. Manifestó que con estas obras se atiende una petición histórica de las comunidades de la región.

El diputado federal, Joaquín Zebadúa Alva, reconoció la visión del gobernador Ramírez Aguilar para impulsar la justicia ambiental y social mediante inversiones significativas en agua potable, caminos y aulas, como la que se ejecuta en Amatán, que permitirá fortalecer la integración regional y contar con una conectividad carretera digna para la región.

Los presidentes municipales de Sabanilla, Carlos Cleber González Cabello; de Amatán, Majín Aguilar Utrilla, y de Tapilula, Rosemberg Díaz Utrilla, valoraron el compromiso y la sensibilidad del jefe del Ejecutivo del Estado para impulsar obras de alto impacto social que dan respuesta a demandas históricas y de justicia de sus comunidades.

Agradecimiento

La población beneficiada de los municipios visitados durante esta gira de trabajo agradeció al mandatario por las obras, al señalar que se trata de acciones largamente esperadas que contribuirán a mejorar su calidad de vida y fortalecer la formación académica de las y los jóvenes.

En esta gira de trabajo estuvieron presentes la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García; el coordinador de Supervisores de la Secretaría de Infraestructura (Seinfra), Hugo Adrián de la Cruz Vázquez; la diputada local, Selene Josefina Sánchez Cruz; así como estudiantes, directivos, docentes y personal administrativo, madres y padres de familia de los planteles beneficiados, comisariados ejidales y habitantes de las comunidades favorecidas.