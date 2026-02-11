Fortalece Eduardo Ramírez el programa Mujer Segura

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de dispositivos smartwatch del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta a estudiantes de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en Tuxtla Gutiérrez. En ese marco, destacó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es garantizar el bienestar, la seguridad, la confianza y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Motivo

El mandatario afirmó que su administración coincide con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, al reconocer que la seguridad de las mujeres no es una concesión, sino un derecho y una obligación ineludible del Estado. En ese sentido, explicó que portar el reloj inteligente simboliza llevar en el pulso a las instituciones, ya que su conexión con el C5 permite a las autoridades brindar una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier situación de riesgo.

“No queremos que ninguna mujer vea vulnerados sus derechos. Por ello pusimos en marcha este programa preventivo, único en su tipo a nivel nacional. Se trata de un reloj que protege, porque acerca al Estado y a la seguridad a cada una de ustedes. Además, cuenta con funciones que les permiten cuidar su salud, mantenerse alertas y recibir avisos de protección civil, entre otras”, expresó, al subrayar que estas acciones brindan certeza y confianza a las estudiantes para transitar con tranquilidad.

Disminución de delitos

Ramírez Aguilar señaló que, gracias al trabajo coordinado en materia de seguridad, en Chiapas se ha logrado disminuir la incidencia de delitos de alto impacto, lo que ha permitido enfocar esfuerzos específicos para erradicar la violencia de género. En este marco, exhortó a las estudiantes a utilizar con responsabilidad esta herramienta tecnológica y reiteró el respaldo de su gobierno tanto a la comunidad universitaria como a las autoridades educativas.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Marian Vázquez González, informó que se entregaron 342 smartwatch a alumnas de esta facultad, con el objetivo de fortalecer su seguridad y garantizar traslados más seguros. Detalló que el dispositivo permite solicitar apoyo inmediato de la Secretaría de Seguridad del Pueblo dentro de un perímetro de un kilómetro. Asimismo, enfatizó que el gobernador ha sido claro al establecer una política de cero tolerancia al hostigamiento, acoso y abuso sexual, por lo que invitó a denunciar cualquier situación a través de la línea 079.

Unidad móvil

De igual forma, resaltó la colaboración con la Unach para brindar una atención integral a las estudiantes y dio a conocer que se puso a disposición una unidad móvil con servicios de atención psicológica y jurídica en las facultades, la cual canaliza los casos a la Fiscalía General del Estado o al Tribunal Superior de Justicia. Con ello, refrendó la disposición de la Semuigen para continuar trabajando en favor de la seguridad y una vida libre de violencia para las mujeres.

El rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez la entrega de los relojes inteligentes y reconoció que esta acción ya ha beneficiado a diversas facultades, contribuyendo a la construcción de una universidad más segura y libre de violencia y acoso, problemáticas que históricamente han afectado a las mujeres. Destacó que esta es la tercera ocasión en que un gobernador visita la Facultad de Medicina Veterinaria, única en su especialidad en la entidad.

Agradecimientos

A nombre de las estudiantes beneficiadas, Zuly Saraí Ocaña Santiago manifestó su agradecimiento por este apoyo y reconoció la visión del gobernador al priorizar el bienestar de las mujeres mediante esta herramienta de seguridad, que representa protección, prevención y acompañamiento. “Este gesto nos recuerda que no estamos solas y marca una gran diferencia, motivándonos a continuar con mayor confianza. Lo llevaremos con responsabilidad”, puntualizó.

En el evento estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rosalinda López Sánchez; la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez; la diputada local por el Distrito I, Marcela Castillo Atristain; el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II, Jenner Rodas Trejo; la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural de la Unach, Miriam Yazmín González González, entre otras personas.