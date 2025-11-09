Fortalece Eduardo Ramírez la atención en el Isstech

En Palenque, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha la Primera Jornada de Especialidades Médicas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) y realizó la entrega de una ambulancia equipada para fortalecer el traslado de pacientes. Destacó que su gobierno impulsa este tipo de acciones para acercar los servicios de salud y evitar que las y los derechohabientes y sus familias tengan que trasladarse a Tuxtla Gutiérrez u otros municipios para recibir atención médica.

En este marco, el mandatario dio a conocer que los helicópteros y aviones del Gobierno de Chiapas están al servicio del pueblo para atender emergencias médicas, por lo que el Isstech podrá hacer uso de estas aeronaves cuando sea necesario. Además, anunció que las y los derechohabientes que utilicen el servicio de Aerobalam para acudir a sus consultas serán beneficiados con la cobertura del costo de los boletos por parte del instituto.

“Queremos que los servicios del Isstech puedan llegar a más derechohabientes. Siempre vamos a estar de la mano con el pueblo y seguiremos trabajando para fortalecer los servicios de salud”, expresó al reiterar que a su gobierno lo caracteriza la cercanía con la gente, por lo que seguirá recorriendo el estado para conocer las verdaderas necesidades en todos los municipios.

Por su parte, el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, informó que la nueva ambulancia beneficiará a más de cuatro mil derechohabientes de la región. Asimismo, anunció que, como parte del compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con la salud de las y los trabajadores del Estado, se pondrá en marcha el Centro Regional de Diagnóstico Zona Norte, que ofrecerá servicios de tomografía, ultrasonido, mastografía, densitometría, rayos X y laboratorio, evitando así traslados a otros municipios o gastos en hospitales particulares.

El alcalde de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, destacó el compromiso social que impulsa el gobierno de la “Nueva ERA” para garantizar el bienestar de las y los chiapanecos. Subrayó que esta es la primera vez que una autoridad estatal recorre este espacio de salud y ofrece respuestas tangibles a las necesidades de las y los derechohabientes.

A nombre de la población beneficiaria, Maritza del Rosario Ordaz Gómez agradeció el apoyo otorgado y reconoció la determinación del gobierno estatal por transformar en hechos las necesidades más urgentes de la sociedad. “Sabemos que esta ambulancia es una herramienta de traslado que, en cuestión de minutos, puede salvar vidas. Nos da alegría, certeza y seguridad saber que el servicio médico avanza hacia una atención de calidad”, señaló.

