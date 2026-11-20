Con obras educativas, deportivas e hidráulicas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impulsa el bienestar y el desarrollo de Villaflores y la región Frailesca. Durante una gira de trabajo por este municipio, subrayó que el gobierno de la Nueva ERA mantendrá la coordinación con las autoridades del Ayuntamiento para concretar acciones y proyectos con sentido social que contribuyan a la prosperidad de sus habitantes.

Como parte de su visita, el mandatario dio inicio a la construcción del Telebachillerato Comunitario No. 258 en la localidad Joaquín Miguel Gutiérrez, con una inversión de 16.4 millones de pesos (mdp). Precisó que en Villaflores se han destinado 57.6 mdp al fortalecimiento de la infraestructura educativa. Además, inauguró la cancha de fútbol 7 de la Preparatoria Villaflores, con una financiación de seis mdp. En este contexto, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el respaldo al sector educativo y a la niñez y juventud mediante las becas escolares.

Sistema de agua potable

Posteriormente encabezó el arranque de la primera etapa del proyecto de rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la cabecera municipal, una obra integral que representará una inversión de 31.4 millones de pesos y beneficiará a más de 37 mil 500 habitantes. Aseguró que su administración no escatimará recursos para concluir los trabajos y cumplir el compromiso de garantizar el acceso al agua potable a las familias.

La directora general del Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Anjuli Acosta Guillén, explicó que la construcción del Telebachillerato Comunitario No. 258 permitirá que las y los jóvenes de Villaflores continúen su preparación académica en instalaciones adecuadas, sin tener que trasladarse a otros municipios, lo que contribuirá al desarrollo social y a la economía familiar. Sobre la cancha de futbol 7, destacó que este espacio para la práctica deportiva y la sana convivencia representa un acto de justicia para la preparatoria, que cuenta con más de 50 años de existencia.

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, señaló que la rehabilitación del Sistema de Agua Potable responde a una demanda añeja y permitirá mejorar la infraestructura de captación, conducción, almacenamiento y distribución del servicio en los hogares de la cabecera municipal. Detalló que el proyecto contempla la rehabilitación integral de los pozos profundos Tres Migueles y La Unión, la instalación de dos equipos de bombeo y la construcción de más de cuatro mil metros de línea de conducción.

Reconocen la Nueva ERA

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, reconoció el compromiso del gobierno de la Nueva ERA para llevar justicia social a distintos rubros en Chiapas. Asimismo, destacó los avances en materia educativa, tanto en infraestructura como en el combate al analfabetismo, acciones que han permitido extender la prosperidad compartida a más municipios de la entidad.

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, reconoció el respaldo del gobierno de la Nueva ERA para impulsar obras que durante años habían sido esperadas por la población, como la rehabilitación del sistema de agua potable, la infraestructura educativa y los espacios deportivos que promueven la sana convivencia, el desarrollo y el bienestar del municipio.

Acompañantes

En esta gira de trabajo estuvieron presentes el titular de la Subgerencia de Administración de Proyectos Estatales de Infraestructura Educativa del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), Marco Antonio Andrade Zavala; el director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios en Chiapas, Luis Guadalupe Morales Ángeles; la presidenta del Comité de Participación Social de Agua y Saneamiento de Villaflores, Amada Molina Molina; la presidenta del fraccionamiento La Popular, Verónica Calcaneo Toledo; los comisariados ejidales de Villaflores y de Joaquín Miguel Gutiérrez, Agustín Solís Alfaro y Javier Cruz Avendaño, respectivamente; el responsable del Telebachillerato Comunitario No. 258, Joaquín Gutiérrez Suriano; el director de la Preparatoria Villaflores, Alfredo Arias Ramírez; así como las personas representantes de los comités de madres y padres de familia de la Preparatoria Villaflores, de los turnos matutino y vespertino, Jorge Alberto Pérez Martínez y Lucina Fernández Ruiz, respectivamente.