Fortalece Eduardo Ramírez los servicios de salud

Durante una gira de trabajo por Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el acto de reubicación de la Clínica de la Mujer y Parto Humanizado y la ampliación de la cartera de servicios para el fortalecimiento de la salud, con el propósito de mejorar la atención que se brinda a las mujeres del municipio y la región.

Acompañado por el secretario de Salud estatal, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, y la coordinadora estatal del IMSS Bienestar en Chiapas, Sofía Carlota Aguilar Herrera, el mandatario señaló que los servicios médicos ahora se han unificado con el Gobierno de México, a fin de brindar una mejor atención a la población y garantizar que la aplicación de los recursos se realice con transparencia.

Mayor atención a mujeres

Asimismo, Ramírez Aguilar resaltó que estas acciones permitirán ampliar la atención integral de las mujeres mediante servicios médicos dignos, de calidad y, sobre todo, humanistas.

Por su parte, el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, reconoció el trabajo coordinado con el IMSS y la aplicación de recursos de manera clara, transparente y con sentido humanista, para garantizar servicios oportunos a la población de Chiapas.

La coordinadora estatal del IMSS Bienestar en Chiapas, Sofía Carlota Aguilar Herrera, explicó que la reubicación y ampliación de la Clínica de la Mujer y Parto Humanizado tiene como objetivo brindar un acompañamiento integral a las mujeres en todas las etapas de su vida, mediante acciones de prevención, atención oportuna, seguimiento y cercanía.

Como parte de esta acción, también se entregaron un resonador magnético y un tomógrafo, equipos destinados a ampliar la capacidad diagnóstica del Hospital de la Mujer y del Hospital General María Ignacia Gandulfo, con lo que se acercan estudios especializados y se reducen los traslados que realizan las familias de Comitán y la región.

Estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca; el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; la diputada federal Karina Alejandra Trujillo Trujillo; el diputado federal Roberto Albores Gleason; el diputado local Luis Eduardo Gordillo Gordillo; la directora de la Clínica de la Mujer y Parto Humanizado, Yanet del Rocío Alfonzo Maldonado; además de personal médico y administrativo de la Clínica de la Mujer y Parto Humanizado.