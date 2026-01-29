Fortalece Eduardo Ramírez salud y acceso al agua

Durante una gira de trabajo por el municipio de Acapetahua, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la supervisión de la ampliación de la Unidad de Salud IMSS-Bienestar y de la construcción del tanque de abastecimiento de agua segura, obras que en conjunto representan una inversión de 20 millones de pesos, en beneficio de más de 25 mil personas.

En ese marco, el mandatario destacó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja de manera coordinada con las autoridades municipales para impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de Acapetahua.

Secretario

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, detalló que la ampliación de la Unidad de Salud IMSS-Bienestar se ejecuta con una inversión de 11 millones 747 mil 509 pesos, como resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, donde el primero realiza la ampliación de la obra y el segundo se encarga del equipamiento. Precisó que esta suma de esfuerzos permite fortalecer los servicios de salud en comunidades y municipios, y adelantó que se prevé concluir los trabajos a finales de febrero.

La obra contempla áreas de medicina preventiva, laboratorio para toma de muestras, ampliación del área de encamados y curaciones, rehabilitación de sanitarios, acceso techado para ambulancias, mejoras en infraestructura básica y equipamiento médico, entre otras acciones que beneficiarán a más de 15 mil personas.

Instalación y sistemas

Por su parte, el representante de la fundación Water Mission, Marco Méndez, explicó que el nuevo tanque de abastecimiento de agua segura, en el que se invierten 8 millones 182 mil 835 pesos, contará con una capacidad de 600 mil litros y beneficiará a 10 mil habitantes de la cabecera municipal de Acapetahua. Indicó que, como parte de la alianza humanitaria con el gobierno, la fundación será responsable de la construcción integral del tanque, que incluye la estructura, tuberías, válvulas, sistemas de cloración y bombeo, así como la instalación de paneles solares para el suministro de energía a la bomba sumergible.

Incorporaciones

Asimismo, puntualizó que, tras los estudios de calidad del agua, se detectaron niveles elevados de manganeso y hierro, por lo que el sistema incorporará la dosificación de hexametafosfato para reducir estos elementos a rangos adecuados y garantizar agua segura para la población.

En el recorrido de supervisión acompañaron al gobernador el director de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales; el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo; el diputado local por el Distrito XVI, Javier Jiménez Jiménez; y el alcalde de Acapetahua, César Martínez Antonio, entre otros.