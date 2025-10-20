Fortalece ERA acciones en Educación y Salud

Durante una gira de trabajo por el municipio de Montecristo de Guerrero, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impulsó acciones de alfabetización, acercó servicios de Salud y puso en marcha la modernización de la infraestructura carretera. En este contexto, subrayó que el gobierno humanista de la “Nueva Era” entiende y atiende las necesidades del pueblo para garantizar una vida con paz, bienestar y prosperidad compartida.

“Aspiro a ser un gobernador cercano al pueblo, que resuelve junto a la gente cada necesidad. Estoy seguro de que, con el paso de los años, recordarán este gobierno porque se organizó con el pueblo para construir la paz, impulsar la educación y reconocer el valor del trabajo. Quiero que recordemos este momento de la historia de Chiapas como algo especial, porque tuvimos la capacidad de organizarnos para alcanzar la unidad y el bien común”, expresó.

Becas Rosario Castellanos

Acompañado de su hija Renata Ramírez Espinoza, el mandatario entregó becas Rosario Castellanos del programa de alfabetización Chiapas Puede, dio inicio a la jornada de vacunación contra enfermedades respiratorias y, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, constató la atención brindada en la campaña de detección y prevención de este padecimiento. Más tarde, dio el banderazo de rehabilitación del camino Ángel Albino Corzo–Siltepec, que constituía una demanda añeja de la población.

Ramírez Aguilar destacó que, aunque recuperar la paz y la seguridad no fue sencillo, gracias al trabajo conjunto se logró, y ahora el siguiente paso es fortalecer el desarrollo social y las cadenas productivas. Anunció que el próximo año se establecerá un seguro para el café, el ganado y los caminos, con el fin de proteger la producción y el patrimonio de las y los chiapanecos ante los efectos de las lluvias que cada año afectan al estado.

Alfabetización

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que en este municipio se entregan 250 becas a personas inscritas en el programa de alfabetización Chiapas Puede, destacando el esfuerzo de quienes asisten a sus círculos de estudio para construir un mejor futuro.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, resaltó los avances en la detección y atención del cáncer de mama, gracias a las 10 Unidades Médicas Móviles especializadas que han recorrido 65 municipios. Detalló que en Montecristo de Guerrero se realizaron más de 300 mastografías, sin casos sospechosos, y que las mujeres con lesiones reciben seguimiento integral y gratuito, con atención oportuna y de calidad.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, explicó que, como parte del programa Carreteras Vivas, se reconstruirán 10 kilómetros del camino Ángel Albino Corzo–Siltepec, con una inversión superior a 15 millones de pesos (mdp) en beneficio de más de 11 mil habitantes. Refrendó el compromiso de continuar mejorando la conectividad en todas las regiones del estado.

La alcaldesa María Aurora Santeliz Sánchez reconoció al Gobierno del Estado por su apoyo permanente a la niñez, a las personas mayores y a los grupos en situación de vulnerabilidad, así como por las acciones en seguridad, prevención del delito y combate a la violencia contra las mujeres.

Agradecimientos

En representación de las y los beneficiarios de las becas Rosario Castellanos, Ulvi Roblero Gómez agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por el programa Chiapas Puede, que le permitió aprender a leer y escribir. Reconoció además el trabajo de sus docentes y motivó a sus compañeras y compañeros a seguir superándose.

Acompañaron al gobernador el diputado local Héctor Leonel Paniagua Guzmán y el alcalde de Ángel Albino Corzo, Manuel de Jesús Moreno Fernández, entre otros.