Fortalece ERA atención a personas cuidadoras

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto con la señora Sofía Espinoza Abarca, entregó apoyos económicos del programa Cuidar es Amar, así como números de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para personas trabajadoras independientes del Centro de Autismo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) TEAyuda. En ese marco, subrayó que el gobierno de la “Nueva ERA” trabaja con humanismo para contribuir al bienestar y mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.

Empatía

Durante su mensaje, el mandatario señaló que Cuidar es Amar reconoce la labor de quienes cuidan a personas que no pueden valerse por sí mismas y que, con la incorporación al IMSS, también tendrán acceso a servicios de salud para recibir atención médica oportuna y especializada. Asimismo, anunció la creación de un padrón para incorporar a niñas, niños y jóvenes a la seguridad social.

“Somos un gobierno que invierte en las personas. Nuestra meta es llegar a beneficiar al mayor número de chiapanecas y chiapanecos. Esa es la convicción de nuestro gobierno. Por eso hablamos de humanismo, de un humanismo que va transformando la vida de las personas. Siéntanme aliado de todos sus hijos y de sus hijas con autismo”, expresó. Asimismo, añadió que su administración continuará promoviendo obras para fortalecer al DIF Chiapas y ampliar la cobertura de atención a la población.

Sensibilidad

Por su parte, la señora Espinoza Abarca resaltó el compromiso de trabajar con sensibilidad en favor de las niñas y los niños con trastorno del espectro autista, así como de sus familias. Refrendó que, con el respaldo de el mandatario, se fomentará la afiliación de menores de edad a la seguridad social y la incorporación de sus familiares al programa Cuidar es Amar.

Al reconocer la visión humanista del gobernador, quien coloca el bienestar del pueblo en el centro de sus decisiones, el delegado del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, destacó el impacto del programa Cuidar es Amar. Informó que, a partir de esta fecha, las personas beneficiarias de esta iniciativa comenzarán a sumarse a la seguridad y asistencia social en calidad de trabajadoras independientes. Asimismo, explicó que trabajarán de manera coordinada con la Secretaría del Humanismo para asignarles la unidad médica correspondiente y garantizar atención integral tanto a ellas como a sus familias.

Compañía

El secretario del Humanismo, Leonardo León Alcázar, destacó que esta iniciativa, propuesta por el mandatario, reconoce la labor de quienes dedican su tiempo al cuidado de familiares con enfermedades crónicas o alguna discapacidad. Reiteró que las personas cuidadoras no están solas y cuentan con el respaldo del gobierno de la “Nueva ERA” para contribuir a su bienestar y economía.

La directora general del DIF Chiapas, Isabel Granda González, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez y de la señora Sofía Espinoza Abarca para promover iniciativas orientadas a atender las necesidades reales de las familias chiapanecas, como el programa Cuidar es Amar. También destacó la labor del Centro de Autismo DIF TEAyuda, donde niñas, niños y jóvenes reciben terapias físicas, atención médica y herramientas para favorecer su desarrollo.

Agradecimiento

Por su parte, Griselda Roblero Guillén, madre de familia beneficiada, agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez y de la señora Sofía Espinoza, reflejado en el apoyo económico del programa Cuidar es Amar, la afiliación al seguro social y las terapias del Centro de Autismo DIF TEAyuda. Destacó la noble labor de las personas que asumen este rol y pidió valorarlas: “Las y los cuidadores son las manos de alguien, las piernas de alguien, la voz de alguien; es la persona que ayuda a otra a vivir”.

Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; la coordinadora del Centro de Autismo DIF TEAyuda, Kandy Brizeth López Ochoa; la directora del programa Cuidar es Amar, Julia Verónica Rodríguez Vera; así como personas y familias beneficiarias de los programas.