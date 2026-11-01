Fortalece ERA atención médica con ambulancias

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de tres ambulancias con equipamiento moderno a unidades médicas de los municipios de Capitán Luis Ángel Vidal, Chanal y Acapetahua, con una inversión superior a 7 millones de pesos, en beneficio de casi 45 mil habitantes.

En este marco, el mandatario subrayó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es fortalecer integralmente los servicios de salud pública en todos los rincones del estado, a fin de garantizar una atención digna, segura y oportuna a la población.

Atienden las necesidadesmás urgentes

Ramírez Aguilar reiteró que continuará impulsando acciones para atender las necesidades más apremiantes de la población, con especial atención a municipios históricamente olvidados, como lo es Chanal y Capitán Luis Ángel Vidal, que forman parte del programa “Del Olvido a la Prosperidad”. A través de esta iniciativa, se destinan recursos a obras y acciones de agua potable, salud, educación e infraestructura, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

El secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó que se trabaja para acercar los servicios médicos a todos los rincones de Chiapas. Detalló que las tres ambulancias están completamente equipadas para mejorar la atención de emergencias y proporcionar al personal médico las herramientas necesarias para salvar vidas.

Reconocen al gobernador

En representación de los municipios beneficiados, la presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, Emiselda González Martínez, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por este apoyo, que responde a una necesidad prioritaria de la población y permitirá brindar atención y traslados oportunos a las familias que más lo necesitan.

Estuvieron presentes el secretario del Humanismo, Leonardo León Alcázar; la directora general del Isstech, Andrea Celeste Ochoa López; el titular del Órgano de Representación Desconcentrada del IMSS, Hermilo Domínguez Zárate; los presidentes municipales de Chanal, Alejandro Gómez Entzín, y de Acapetahua, César Martínez Antonio, entre otras personas invitadas.