Fortalece ERA atención odontológica y servicios públicos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el arranque de la Red de Salud Bucal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), con la entrega de equipo odontológico y la puesta en funcionamiento de la primera unidad dental totalmente equipada en la Clínica Hospital de Comitán de Domínguez.

Al recorrer las instalaciones, acompañado por el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el presidente municipal, Mario Antonio Guillén Domínguez; y la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario dest acó que el fortalecimiento de la infraestructura en esta área permitirá ampliar la cobertura y elevar la capacidad de atención para las y los derechohabientes de la región que por mucho tiempo no contaron con servicio en esta especialidad.

Mensaje

“Esta acción es fundamental para elevar la calidad de vida de las familias comitecas, al facilitar el acceso a atención bucal de alto nivel y fortalecer la prevención y el tratamiento de enfermedades. Estamos trabajando para garantizar el derecho a la salud mediante servicios médicos oportunos, dignos y de calidad”, expresó.

El área de odontología fue equipada con una unidad dental moderna, piezas de alta y baja velocidad, cavitron, lámpara de fotocurado, compresor, autoclave especializado y equipo de rayos X. Esta estrategia, que contempla una inversión cercana a los 250 mil pesos, se replicará en 12 unidades del estado con el objetivo de fortalecer el diagnóstico oportuno, la prevención y la seguridad en la atención de la salud bucal en beneficio de la derechohabiencia.

Más tarde, el gobernador entregó camiones recolectores de basura en coordinación con el Ayuntamiento y anunció que Comitán recibirá otra unidad adicional, donada por Pemex gracias a las gestiones del Gobierno de Chiapas.

“Estas acciones contribuyen a mejorar los servicios que se ofrecen a las familias comitecas. Continuaremos trabajando de manera coordinada con el presidente municipal y el Ayuntamiento de Comitán, como lo hemos hecho con todos los municipios del estado”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez expresó su agradecimiento al gobernador, en nombre de las y los habitantes de Comitán, por el respaldo brindado. Indicó que la renovación del parque vehicular era necesaria, debido a que los camiones contaban con más de 20 años de antigüedad, y aseguró que esta medida fortalecerá las labores de limpieza y la imagen urbana de la ciudad.