Fortalece ERA bienestar de familias de San Fernando

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por San Fernando, donde refrendó el compromiso de mantener la coordinación con las autoridades municipales para impulsar obras y acciones prioritarias en beneficio del bienestar y la prosperidad de la población. “Seguiremos poniendo todo el empeño y trabajando en unidad para que juntos hagamos de San Fernando uno de los lugares más hermosos para vivir”, expresó.

En materia de infraestructura educativa, entregó espacios, equipamiento y obras exteriores en la Escuela Primaria Enrique Conrado Rébsamen, de la localidad Gabriel Esquinca, así como en la Escuela Primaria Belisario Domínguez Palencia y la Escuela Secundaria Técnica 53, ubicadas en la cabecera municipal. En conjunto, estas obras representaron una inversión de 6.1 millones de pesos. Además, se informó que se han destinado más de 11.8 millones de pesos al mejoramiento de planteles educativos de este municipio.

Camino

Como parte de su agenda, el mandatario también encabezó la inauguración del camino San Fernando-colonia Cuauhtémoc, cuya construcción representó una inversión superior a 13.7 millones de pesos. Al respecto, subrayó que esta obra surgió de una propuesta de la población. Asimismo, recordó que se tiene la meta de concluir en 2027 la rehabilitación integral de más de dos mil kilómetros de carreteras estatales, con el propósito de fortalecer la conectividad entre los pueblos, facilitar el traslado de productos del campo, acercar los servicios de salud y educación, y mejorar las condiciones de vida de las familias.

La directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Anjuli Acosta Guillén, informó que las obras inauguradas en los tres planteles benefician en conjunto a más de mil 300 estudiantes. Explicó que estos trabajos responden al compromiso de brindar a la comunidad estudiantil espacios adecuados, seguros y equipados que favorezcan el aprendizaje y la formación.

Obras

La directora general de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, destacó que la continuidad de la vía de comunicación San Fernando-colonia Cuauhtémoc representa un acto de justicia social y bienestar, al atender una demanda añeja en beneficio de más de 16 mil habitantes. Precisó que, además de los trabajos de pavimentación, se realizaron obras de drenaje, retención y estabilización para prevenir inundaciones y proteger la infraestructura.

El presidente municipal de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar, reconoció al gobernador por la construcción de esta carretera, que beneficia directamente a más de 16 comunidades y facilitará el traslado entre localidades. También valoró las acciones en materia educativa, como la entrega de aulas en distintas instituciones, en beneficio de niñas, niños y jóvenes.

Agradecimientos

Por su parte, directivos de los planteles beneficiados agradecieron a las autoridades el respaldo otorgado a la comunidad escolar y la atención a esta importante necesidad. Coincidieron en que estas obras representan un beneficio significativo para la formación de las y los estudiantes.

Estuvieron presentes los directores de la Escuela Primaria Federal Enrique Conrado Rébsamen, José Fernando Ruiz Méndez; de la Escuela Primaria Belisario Domínguez Palencia, Santiago Castellanos Hernández, y de la Escuela Secundaria Técnica 53, Santiago López Sánchez; el comisariado ejidal de la colonia Cuauhtémoc, José Luis Aguilar de la Cruz; así como personal docente, alumnado y habitantes de las comunidades beneficiadas.