Fortalece ERA caminos en Maravilla Tenejapa

En Maravilla Tenejapa, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar supervisó la pavimentación con concreto mixto del camino La Democracia–Plan de Río Azul–Nueva Sabanilla–Benito Juárez, en el tramo del km 0+000 al km 30+800, específicamente en el subtramo del km 0+000 al km 2+200, obra que representó una inversión de 25 millones de pesos. Asimismo, dio inicio a la continuación de los trabajos en el subtramo del km 2+200 al km 4+200, que contempla una inversión superior a 23.7 millones de pesos.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que esta infraestructura no solo impulsa las actividades en materia social, económica, comercial y turística de la región, sino que también fortalece la conectividad estratégica entre Chiapas y Centroamérica.

Mensaje

“Una de las metas de mi sexenio es avanzar año con año para que todas las comunidades estén conectadas. Esto facilitará el traslado de personas que requieren atención médica, mejorará la movilidad y la comercialización de los productos agrícolas, detonará el turismo y fortalecerá la conexión entre los pueblos y las culturas”, expresó.

Ramírez Aguilar exhortó a las empresas constructoras a ejecutar los trabajos con altos estándares de calidad y apego a las necesidades de la población. A su vez, reiteró la coordinación con el Ayuntamiento para consolidar proyectos que eleven el bienestar de las familias del municipio.

Beneficios

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, informó que este proyecto carretero, de cuatro kilómetros en total, beneficiará a más de siete mil habitantes de comunidades aledañas, de la cabecera municipal y de dos localidades del municipio de Ocosingo. Aseguró que se trata de una vía durable y funcional: “Vamos a dejar una carretera idónea y con calidad, porque estos caminos artesanales son de larga duración y le dará un plus al impulso turístico de Chiapas”.

Por su parte, el presidente municipal de Maravilla Tenejapa, Obdulio Gutiérrez Gutiérrez, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y señaló que, después de años de gestión, esta obra responde a una demanda histórica de la región.

Nuevo camino

Consideró que el nuevo camino agilizará el traslado de personas, facilitará la salida de productos del campo y abrirá mayores oportunidades de crecimiento para las comunidades. Además, manifestó la disposición de sumar esfuerzos para extender la conectividad hacia las zonas con mayores necesidades.

Acompañaron al gobernador la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; la presidenta del DIF Municipal de Maravilla Tenejapa, así como autoridades locales y habitantes de la región.