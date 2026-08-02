Fortalece ERA diálogo con la sociedad civil

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un conversatorio con ciudadanas, ciudadanos y representantes de los sectores social, económico, productivo y turístico de Comitán de Domínguez, como parte de un ejercicio de diálogo para escuchar de primera mano sus ideas, propuestas y planteamientos. En ese marco, destacó que, tras la recuperación de la paz y la seguridad, el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones, programas y obras prioritarias en diversos rubros, con el propósito de fortalecer el bienestar, la prosperidad y la transformación de Chiapas.

Durante este encuentro comiteco, el mandatario resaltó la importante inversión destinada a infraestructura educativa, de salud, agua potable, vial y deportiva, entre otros rubros, en beneficio de Comitán y de los municipios de la entidad. Señaló que el manejo transparente, responsable y honesto de los recursos públicos permite atender las necesidades más apremiantes de la población. “Nuestro gobierno va bien, va por buen camino y vamos a ir mejor porque lo haremos de la mano de todas y todos ustedes”, agregó.

Compromiso

Asimismo, Eduardo Ramírez reconoció al jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado, Fernando Bermúdez Velasco, por impulsar esta iniciativa que fortalece un gobierno cercano, humanista y sensible a las necesidades de la gente. De igual forma, refrendó su compromiso de continuar trabajando en estrecha coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de ampliar los apoyos dirigidos a quienes más lo necesitan e incentivar las actividades productivas, comerciales, turísticas y culturales para que a Chiapas le vaya mejor.

Por su parte, las y los representantes de diversos sectores de la sociedad comiteca coincidieron en señalar la relevancia de este encuentro como un espacio de diálogo abierto para plantear propuestas y fortalecer la participación ciudadana. También expresaron su reconocimiento a la disposición del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para escuchar las necesidades del municipio y construir soluciones de manera conjunta.

El presidente municipal de Comitán de Domínguez, Mario Guillén Domínguez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar la inversión destinada al municipio y enfatizó que la colaboración entre sociedad y gobierno será fundamental para seguir avanzando en el progreso y bienestar de las familias comitecas.