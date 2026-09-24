Fortalece ERA el bienestar de Tenejapa con obras

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por Tenejapa, donde subrayó que su administración ha destinado más de 200 millones de pesos a obras y acciones prioritarias que contribuyen al bienestar, la prosperidad y el buen vivir de las comunidades del municipio. “Estamos invirtiendo en el mejoramiento de caminos, escuelas, calles, así como en electrificación y otros rubros. Seguiremos trabajando para que el pueblo de Tenejapa viva bien y le vaya mejor”, expresó.

Como parte de su agenda, el mandatario dio inicio a la reconstrucción del camino San Cristóbal-Tenejapa-San Juan Cancuc, con una inversión de 22 millones de pesos; además, entregó espacios rehabilitados en el Jardín de Niñas y Niños Juan Sabines Gutiérrez, de la comunidad Dos Pozos, con un monto de 4.3 millones de pesos. En este lugar, dio a conocer que se han invertido más de 48 millones de pesos en infraestructura educativa en Tenejapa.

Posteriormente, en la localidad Kulaktik, inauguró la construcción del camino Tres Cerros-Barrio López Kulaktik y la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, obras que en conjunto representaron una inversión superior a 22 millones de pesos. En Los Pinos, puso en marcha la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica y la construcción de tanques individuales de captación pluvial y sanitarios con biodigestor, con una inversión conjunta de más de 35.8 millones de pesos. También supervisó los avances de la pavimentación de la avenida del INI, entre calle Amado Monte y entronque carretera San Cristóbal-San Juan Cancuc, donde se destinan más de 14.8 millones de pesos.

Campo

Durante la jornada, encabezó además la entrega de apoyos del Proyecto Desarrollo y Fomento al Café para productoras y productores de municipios de la zona Altos Tsotsil Tseltal, con una inversión superior a 4 millones de pesos, así como de más de 150 mil plantas de café, herramientas y equipamiento del programa Café con Humanismo para las y los productores de Tenejapa, con inversión de más de 1 millón de pesos.

La secretaria de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Leticia Méndez Intzín, destacó la política humanista que el gobernador Eduardo Ramírez impulsa en Chiapas, al respaldar y visibilizar el trabajo de las mujeres de los pueblos originarios. Indicó que, desde esta dependencia, se han integrado grupos de trabajo de mujeres cafeticultoras de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, El Bosque, Tila, Oxchuc, San Juan Cancuc y San Andrés Duraznal.

Proyectos

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, detalló que en Tenejapa se llevan a cabo ocho proyectos, de los cuales siete corresponden a la ampliación de la distribución de energía eléctrica y uno a pavimentación. Señaló que en Chiapas se construye con responsabilidad, honestidad y amor al pueblo, mediante acciones que dignifican la vida de las y los chiapanecos.

La directora general de la Comisión Estatal de Caminos, Alejandra Gómez Mendoza, resaltó que las obras de infraestructura contribuirán al bienestar de familias de Tenejapa, San Juan Cancuc y San Cristóbal de Las Casas. Informó que entre 2025 y 2026 se han destinado alrededor de 76 millones de pesos al mejoramiento de los caminos de Tenejapa, lo que ha permitido fortalecer las condiciones de movilidad en las comunidades.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio a conocer que en Tenejapa se concluyeron siete obras en escuelas de las comunidades de Sabaniljá, Pocolum, Dos Pozos, El Retiro, Las Manzanas, Matzam, Pajaltón y la cabecera municipal. Asimismo, tres obras se encuentran en proceso en planteles de Majocik, Chacoma, Tzajalchén y la cabecera municipal. Agregó que también se trabaja en la construcción de un nuevo Telebachillerato.

Actividad cafetalera

El director del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles, enfatizó el esfuerzo de esta institución para respaldar a 30 mil jefas de familia que dependen de la actividad cafetalera en Chiapas. Precisó que durante la administración se entregará más de un millón de plantas de café para atender las solicitudes canalizadas a través de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con el propósito de alentar su productividad, impulsar la producción de café de especialidad y fortalecer su comercialización.

El director de Supervisión Hidráulica, Alcantarillado y Saneamiento de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Francisco Arriola Cueto, explicó que, mediante una aportación tripartita de los gobiernos federal, estatal y municipal, en Tenejapa se construyen cuatro obras, con una inversión aproximada de 54 millones de pesos.

El alcalde de Tenejapa, Roberto Girón Luna, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por mantener presente a su municipio y atender demandas de muchos años, mediante obras terminadas, en proceso y por iniciar, que benefician a familias de distintas comunidades y de toda la región. Consideró que estas acciones marcarán un antes y un después en la historia de Tenejapa.

Acompañaron al gobernador la diputada local y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, Daniela Estrada Choy; el diputado local y presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, Domingo Velázquez Méndez; así como familias beneficiadas.