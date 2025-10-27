Fortalece ERA la educación e infraestructura social

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Berriozábal, donde refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con la educación y el garantizar espacios escolares dignos para la niñez y la juventud. En este marco, inauguró las nuevas instalaciones de la Escuela Preparatoria Ciudad Maya, una obra que atiende una añeja y sentida demanda de la población, además de entregar infraestructura en el Jardín de Niñas y Niños Josefa Ortiz de Domínguez y en las Primarias Efraín Aranda Osorio y Genaro Vázquez Rojas.

“Estoy feliz por estar con ustedes. Hacer realidad esta preparatoria ha sido gracias a la gestión y petición que me hicieron directamente sus maestras y maestros. Nos comprometimos a apoyarlos y hoy estamos cumpliendo nuestra palabra. Ya no acudirán a una bodega a tomar clases, ahora tienen su propio plantel. Tenemos un compromiso con Berriozábal, por eso estamos mejorando espacios en jardines de niñas y niños, secundarias y preparatorias”, expresó.

Ayudan a sectores vulnerables

Acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario inauguró también la reconstrucción del Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata del DIF Municipal, donde expresó su satisfacción al constatar la consolidación de este proyecto que fortalecerá la atención oportuna y especializada a la población, especialmente a los sectores vulnerables. “Esta obra es un compromiso cumplido. Hoy demostramos nuestro profundo amor por Berriozábal”, afirmó.

Posteriormente, dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación y modernización del camino Berriozábal–Vistahermosa, con una inversión superior a 15.5 millones de pesos, en beneficio de más de 38 mil habitantes. Esta obra vial mejorará la conectividad y la movilidad social, e impulsará el empleo y la actividad económica, comercial y turística del municipio.

Ante las y los habitantes, Ramírez Aguilar destacó que, tras recuperar la paz y la seguridad, su administración trabaja en la consolidación de la conectividad metropolitana entre Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez, mediante un desarrollo urbano integral. Asimismo, reiteró su objetivo de convertir a Berriozábal en un referente nacional en la producción y venta de flores, fortaleciendo así la economía local.

Por su parte, Sofía Espinoza Abarca resaltó el compromiso de los gobiernos estatal y municipal con la educación y el bienestar de la niñez, al subrayar que no existe mejor inversión que la educación. Invitó a madres y padres de familia a acompañar y apoyar a sus hijas e hijos con amor, atención y valores, y reafirmó que se continuará trabajando para fortalecer la educación y mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, destacó la importancia de la reconstrucción del Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata, el cual no había recibido mantenimiento profundo desde su creación hace 40 años. Explicó que con una inversión estatal de más de 10 millones de pesos se realizó la construcción de un nuevo edificio de dos pisos, la rehabilitación del espacio existente y la Casa del Artesano, así como obra exterior.

Educación

El director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que con una inversión superior a 48 millones de pesos se transforman los espacios educativos de Berriozábal, mediante la construcción y rehabilitación de aulas, sanitarios, rampas, andadores y áreas cívicas en la preparatoria Ciudad Maya, el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, las primarias Efraín Aranda Osorio y Genaro Vázquez Rojas, y la secundaria Manuel Velasco Siles, que será reconvertida para recibir a 400 jóvenes del programa Bachillerato Nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Carreteras Vivas

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, precisó que, como parte del programa Carreteras Vivas, se pavimentarán con concreto mixto casi 1.5 kilómetros del camino Berriozábal–Vistahermosa, con una inversión de más de 15.5 millones de pesos, en beneficio de 38 mil 503 habitantes de diversas localidades.

La diputada presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció el impulso de obras que dignifican la infraestructura y benefician a las familias de Berriozábal. En tanto, la diputada local del Distrito II, María Mandiola Totoricagüena, destacó que la construcción de nuevos caminos y escuelas fortalece la economía y la conexión entre comunidades.

Agradecimiento

El alcalde Jorge Arturo Acero Gómez agradeció al Gobierno de la Nueva ERA el respaldo histórico en infraestructura educativa, social y vial, al señalar que estas acciones reflejan un gobierno humanista que ha contribuido a recuperar la seguridad, impulsar la economía y fortalecer la esperanza en Berriozábal. Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, María Penagos Núñez, agradeció el apoyo estatal para mejorar las instalaciones del DIF, lo que permitirá brindar atención más digna y funcional.

Finalmente, en representación de las comunidades escolares, personal docente y directivo de los planteles beneficiados, así como personas beneficiarias del Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata del DIF, reconocieron el compromiso del gobernador con la educación y su respuesta a las necesidades prioritarias del municipio.