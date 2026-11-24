El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por Tuxtla Chico y Suchiate, donde inauguró obras de electrificación, educativas y deportivas. En este recorrido, destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones prioritarias y con sentido social para contribuir al bienestar, la prosperidad y la transformación de los municipios de la región Soconusco.

Agenda del día

En Tuxtla Chico, inauguró la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la Primera Sección Medio Monte, con una inversión de 2.8 millones de pesos (mdp); entregó una cancha de fútbol 7, con un monto de un millón de pesos, y puso en servicio aulas y obras exteriores en la escuela primaria Francisco Sarabia, que representaron una inversión de 1.8 mdp. Además, en este municipio se han destinado 10.9 mdp al mejoramiento de planteles educativos.

Posteriormente, en Suchiate, el mandatario inauguró espacios educativos en la escuela primaria Venustiano Carranza Garza, ubicada en la cabecera municipal, y en la Telesecundaria 225 José Vasconcelos Calderón, en la localidad Nuevo Dorado, con una inversión total de 5.8 mdp. En este contexto, precisó que se han destinado 24.8 mdp al fortalecimiento de la infraestructura educativa del municipio. También entregó una cancha de fútbol 7, construida con una inversión de 1.5 mdp.

Acciones

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que en Tuxtla Chico se han invertido más de seis millones de pesos en la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, de los cuales 2.8 mdp corresponden a la Primera Sección Medio Monte y 3.3 mdp a Guadalupe Victoria, obra que próximamente será entregada y que registra un avance del 85 por ciento. Añadió que la dependencia a su cargo trabaja con el compromiso de entregar obras completamente concluidas, en beneficio de las familias chiapanecas.

La directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Anjuli Acosta Guillén, explicó que, por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez, se trabaja para dignificar los espacios educativos y garantizar que niñas, niños y jóvenes cuenten con condiciones adecuadas para su aprendizaje. Detalló que las obras inauguradas en Tuxtla Chico y Suchiate contemplan mobiliario, pizarrones, red eléctrica exterior, señalización y rehabilitación de andadores.

Áreas para activaciones físicas

La titular del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, resaltó que mediante la coordinación con los ayuntamientos de Tuxtla Chico y Suchiate, las nuevas canchas de fútbol 7 promoverán la práctica deportiva en las escuelas de ambos municipios. Agregó que estos espacios permitirán a niñas, niños y jóvenes desarrollar sus talentos, aprender a trabajar en equipo y fortalecer valores como la disciplina, la constancia y el compañerismo.

Los presidentes municipales de Tuxtla Chico y Suchiate, Julio Enrique Gamboa Altúzar y Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, respectivamente, agradecieron al gobernador por impulsar, con sentido humanista, acciones de infraestructura en distintos rubros, lo que contribuye al bienestar y la prosperidad de las familias.

Estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; la directora del Sistema DIF de Tuxtla Chico, Karla del Toro Guzmán; la directora de la escuela primaria Francisco Sarabia, Tania Morales López; el director de la escuela primaria Venustiano Carranza Garza, Fidel Hernández Hernández; la directora de la Telesecundaria 225 José Vasconcelos Calderón, Jazmín Blancas Gutiérrez; el agente municipal de la Primera Sección Medio Monte de Tuxtla Chico, Joel Ortíz Vázquez; el comisario ejidal de Nuevo Dorado, en Suchiate, Fari Vidal Cortez; entre otras personas.