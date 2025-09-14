﻿﻿
Fortalece ERA la justicia laboral

Septiembre 14 del 2025
El gobierno de la “Nueva Era” promueve el desarrollo en la zona Norte de Chiapas. Cortesía
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo de arranque a la construcción del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, sede Palenque, que contribuirá a mejorar y agilizar la atención y los servicios que otorga este organismo en la región, procurando la justicia y la paz social en la entidad.

“Deseamos que esta obra sirva para dar justicia laboral al trabajador, así como legalidad al sector patronal”, expresó al reconocer el compromiso y la labor de sindicatos y confederaciones en favor de la armonía entre obreros y patrones, exhortando a mantener la unidad.

Proyectos

Acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario subrayó que gracias al trabajo con valor, determinación y autoridad moral, el gobierno de la Nueva ERA ha logrado recuperar la paz en la entidad y avanzar en proyectos estratégicos como la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo.

El subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, Marco Antonio Cancino González, destacó que las políticas públicas y la infraestructura impulsadas por el Gobierno del Estado han generado mejores oportunidades para albañiles, transportistas y volqueteros, quienes llegan a percibir hasta cuatro salarios mínimos. Esto, dijo, ha contribuido a frenar la migración laboral y consolidar un gobierno humanista que responde y acompaña tanto a la fuerza laboral como a los empleadores.

Por su parte, la directora general del Centro de Conciliación Laboral, Sandra Edith Gutiérrez Ochoa, indicó que este organismo tiene la misión de promover el diálogo social y la cultura de paz, asegurando estabilidad y respeto a los derechos laborales en 21 municipios de la zona norte.

Compromiso

Refrendó su compromiso de actuar con transparencia, honestidad y rendición de cuentas, y explicó que el nuevo espacio contará con tres Salas de Conciliación, un Área de Orientadores, Auxiliares y Notificadores, entre otros servicios.

El presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, resaltó la importancia de contar con estas oficinas de conciliación y arbitraje, ya que beneficiarán tanto al sector productivo como a las y los trabajadores de la región, al brindar certeza y seguridad en las relaciones laborales.

Durante esta gira de trabajo, el gobernador, acompañado por la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, supervisó los avances de la carretera Palenque-Ocosingo “La ruta de las culturas mayas”, una obra estratégica que unirá caminos y fortalecerá el desarrollo económico de la región, al conectar zonas de gran riqueza cultural y natural, impulsando el turismo y el intercambio comercial entre comunidades.

Acompañaron al gobernador las secretarias de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez; y para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín; el subsecretario de Gobierno y Mediación de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Enrrique Hernández Bielma; y el diputado federal Carlos Morelos Rodríguez, entre otros.

