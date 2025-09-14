Fortalece ERA la justicia laboral

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo de arranque a la construcción del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, sede Palenque, que contribuirá a mejorar y agilizar la atención y los servicios que otorga este organismo en la región, procurando la justicia y la paz social en la entidad.

“Deseamos que esta obra sirva para dar justicia laboral al trabajador, así como legalidad al sector patronal”, expresó al reconocer el compromiso y la labor de sindicatos y confederaciones en favor de la armonía entre obreros y patrones, exhortando a mantener la unidad.

Proyectos

Acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario subrayó que gracias al trabajo con valor, determinación y autoridad moral, el gobierno de la Nueva ERA ha logrado recuperar la paz en la entidad y avanzar en proyectos estratégicos como la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo.

El subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, Marco Antonio Cancino González, destacó que las políticas públicas y la infraestructura impulsadas por el Gobierno del Estado han generado mejores oportunidades para albañiles, transportistas y volqueteros, quienes llegan a percibir hasta cuatro salarios mínimos. Esto, dijo, ha contribuido a frenar la migración laboral y consolidar un gobierno humanista que responde y acompaña tanto a la fuerza laboral como a los empleadores.

Por su parte, la directora general del Centro de Conciliación Laboral, Sandra Edith Gutiérrez Ochoa, indicó que este organismo tiene la misión de promover el diálogo social y la cultura de paz, asegurando estabilidad y respeto a los derechos laborales en 21 municipios de la zona norte.

Compromiso

Refrendó su compromiso de actuar con transparencia, honestidad y rendición de cuentas, y explicó que el nuevo espacio contará con tres Salas de Conciliación, un Área de Orientadores, Auxiliares y Notificadores, entre otros servicios.

El presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, resaltó la importancia de contar con estas oficinas de conciliación y arbitraje, ya que beneficiarán tanto al sector productivo como a las y los trabajadores de la región, al brindar certeza y seguridad en las relaciones laborales.

Durante esta gira de trabajo, el gobernador, acompañado por la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, supervisó los avances de la carretera Palenque-Ocosingo “La ruta de las culturas mayas”, una obra estratégica que unirá caminos y fortalecerá el desarrollo económico de la región, al conectar zonas de gran riqueza cultural y natural, impulsando el turismo y el intercambio comercial entre comunidades.

Acompañaron al gobernador las secretarias de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez; y para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín; el subsecretario de Gobierno y Mediación de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Enrrique Hernández Bielma; y el diputado federal Carlos Morelos Rodríguez, entre otros.