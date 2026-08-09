Fortalece ERA la obra educativa en Chiapa

En Chiapa de Corzo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el Gobierno de la Nueva ERA destina más de 58 millones de pesos al fortalecimiento de la infraestructura educativa del municipio, con acciones que contemplan aulas, domos, canchas, laboratorios y nuevos planteles. En ese marco, inauguró obras en dos escuelas y refrendó su compromiso de brindar a niñas, niños y jóvenes instalaciones modernas y de calidad para desarrollar sus actividades académicas, recreativas y deportivas.

“En Chiapa de Corzo son más de 58 millones en materia de educación. Estamos llevando aulas, domos, canchas, laboratorios y otros espacios. Beneficiamos con un telebachillerato y también se abrirá una nueva preparatoria. Es una inversión inédita e histórica para fortalecer al sector educativo”, expresó, al tiempo de reconocer a las maestras y los maestros por hacer patria al acercar la educación a todos los rincones de Chiapas.

Acciones

Como parte de esta gira, el mandatario entregó aulas didácticas, equipamiento y obras exteriores en la escuela primaria Jaime Sabines Gutiérrez, de la colonia Jardines del Grijalva, y en la escuela secundaria El Maestro Mexicano, ubicada en la colonia Ribera Las Flechas. En conjunto, estas acciones representaron una inversión superior a 6.9 millones de pesos y beneficiarán a más de 800 estudiantes.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en la Escuela Primaria Jaime Sabines Gutiérrez se construyeron cuatro aulas didácticas, se entregó mobiliario para 160 estudiantes, se rehabilitó la cancha de usos múltiples y se realizaron trabajos exteriores, con una inversión de 3.2 millones de pesos.

Más trabajos

En la escuela secundaria El Maestro Mexicano se ejercieron 3.7 millones de pesos para construir un domo, rehabilitar la cancha de usos múltiples e instalar la red eléctrica, un canal pluvial, asta bandera y señalización. Estas acciones, explicó, contribuyen a dignificar los entornos destinados a la enseñanza y el aprendizaje, así como a la práctica deportiva, la cultura y la convivencia.

El presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, valoró el respaldo del Gobierno del Estado para mejorar la infraestructura educativa del municipio. Añadió que las intervenciones realizadas por el Inifech en los planteles permiten al ayuntamiento concentrar esfuerzos en la atención de otras necesidades de las localidades.

A su vez, la directora de la primaria Jaime Sabines Gutiérrez, Leticia Edaly Llanes Manzano, y el director de la secundaria El Maestro Mexicano, Enrique Vázquez Sibaja, agradecieron al mandatario por hacer realidad estos proyectos, que brindarán mejores condiciones para el aprendizaje. Ambos refrendaron su compromiso de preservar las instalaciones y continuar sumando esfuerzos en favor de la educación.

Acompañaron al gobernador la presidenta y el presidente de los Comités de Madres y Padres de Familia de la escuela primaria Jaime Sabines Gutiérrez, Martha Frías Cupil, y de la Escuela Secundaria El Maestro Mexicano, Efrén Pérez Sánchez; estudiantes, personal directivo, docente y administrativo, madres y padres de familia, entre otras personas invitadas.