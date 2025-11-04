Fortalece ERA la seguridad municipal

Durante la entrega de patrullas, equipamiento y uniformes a las corporaciones policiales de distintos ayuntamientos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que estas acciones reafirman el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de fortalecer la seguridad en los municipios de Chiapas. Reconoció que los buenos resultados alcanzados se deben a la coordinación y cooperación establecida con las alcaldesas y los alcaldes, en favor de la paz y el Estado de Derecho.

Acompañado del comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Domingo Bezares Vázquez; del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; y de representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, Ramírez Aguilar resaltó que el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad y justicia ha permitido que Chiapas mantenga un rostro de paz y se consolide como una de las entidades más seguras del país. Enfatizó que su gobierno no bajará la guardia en materia de prevención y combate a los delitos.

Programa de viviendas

En este marco, el gobernador reiteró el respaldo de su administración a los ayuntamientos para avanzar en seguridad, infraestructura y servicios públicos, con el propósito de fortalecer el bienestar y el desarrollo municipal. Asimismo, anunció que se impulsarán programas de vivienda para las y los policías municipales, a fin de garantizarles mejores condiciones de vida y de trabajo.

“Valoro el liderazgo y el trabajo que realizan en sus municipios. Su labor es fundamental para recuperar el tejido social, y los resultados que hoy alcanzamos no serían posibles sin la coordinación que mantenemos. Quiero informarles que quienes tengan el interés y el compromiso de fortalecer la seguridad pública contarán con el respaldo del Estado: por cada peso que ustedes inviertan, el gobierno estatal aportará otro. Porque la seguridad se construye todos los días”, subrayó el mandatario.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Domingo Bezares Vázquez, informó que se entregaron 52 pickups balizadas y más de 60 mil piezas de uniformes y equipo adicional, con una inversión superior a 108 millones 478 mil pesos, aportados por los Gobiernos Federal y estatal. Subrayó que esta entrega fue posible gracias al cumplimiento administrativo de los 26 ayuntamientos que presentaron puntualmente sus informes 2024, lo que les permitirá fortalecer sus capacidades operativas y mejorar la seguridad de sus comunidades.

Un referente nacional

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, agradeció el apoyo del gobernador y de las instituciones federales y estatales para fortalecer y equipar a los cuerpos policiales, así como para mejorar sus condiciones laborales. Destacó que, gracias a las estrategias implementadas, Chiapas se ha convertido en un referente nacional en materia de seguridad y paz social.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, resaltó el fortalecimiento de la seguridad pública municipal y subrayó que garantizar la tranquilidad de las familias chiapanecas es una responsabilidad histórica, no política. Llamó a los ayuntamientos a mantener la coordinación interinstitucional y a reforzar las estrategias contra la violencia de género, proponiendo la creación de Centros de Atención a Mujeres, Niñas y Adolescentes en cada municipio.

A nombre de las y los beneficiarios, la concejal presidenta de Frontera Comalapa, Marli Trejo Posada, agradeció al gobernador su visión y liderazgo para convertir la seguridad en una tarea colectiva. Afirmó que este esfuerzo ha permitido que, especialmente en la región Sierra, la paz sea una realidad y quede atrás la incertidumbre. Reconoció que la entrega de patrullas y equipamiento fortalece a los municipios y consolida la confianza ciudadana en las instituciones.

De manera simbólica, se hizo entrega de unidades y uniformes a los municipios de Berriozábal, San Fernando, Frontera Comalapa, La Independencia, Ocosingo, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Chicomuselo, entre otros.