Fortalece Escandón al Hospital de Especialidades Pediátricas

El gobernador puso en marcha el área de Hospitalización Quirúrgica y equipó la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. CP

En la puesta en marcha del área de Hospitalización Quirúrgica y la entrega de equipamiento a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que su gobierno ha asumido el compromiso de invertir en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, con el objetivo de garantizar atención médica digna y de calidad a la niñez chiapaneca.

“En Chiapas trabajamos para que no falte nada en materia de salud y no escatimamos recursos, pues nuestro mayor deseo es heredar un sistema de salud transformado, que cuente con todo lo necesario para atender las enfermedades de la población y, en este caso, dar una atención especializada y altamente profesional a la niñez. No tengan duda de que haremos lo que sea necesario para cuidar lo más sagrado: la salud y la vida”, apuntó.

Al atestiguar la conclusión de la 13.ª Jornada de Cirugía Cardiovascular, que benefició a niñas y niños de diferentes municipios de la entidad, el mandatario estatal agradeció el esfuerzo conjunto que realizan las instancias públicas y organismos de asistencia social, a favor de la infancia que requiere este procedimiento quirúrgico, lo que constituye —dijo— un acto sensible, noble y humanitario, porque permite mejorar la vida del paciente y sus familias.

Inversiones realizadas

Escandón Cadenas destacó que, gracias a las inversiones realizadas, hoy las unidades médicas cuentan con infraestructura moderna, equipos a la vanguardia, medicinas e insumos, así como personal suficiente para brindar servicios oportunos, al tiempo de subrayar que pronto iniciará en Tuxtla Gutiérrez la construcción del edificio donde se instalará el acelerador lineal, elevando así la atención de enfermedades de alta especialidad.

A su vez, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, celebró el anuncio sobre la Torre de Servicios de Salud, especialmente del acelerador lineal para atender patologías como el cáncer que afectan a la población, lo cual representará una esperanza para la salud, sustituyendo equipos obsoletos.

Reconocimiento

En tanto, el representante de Heart Care International, Sergio Carrillo, reconoció el trabajo que el gobernador Rutilio Escandón ha impulsado a favor de la salud, precisando que la oportunidad de hacer equipo ha sido una experiencia llena de alegría, y por lo que refrendó su compromiso de continuar colaborando con el estado.

La presidenta de la Fundación “Todo por el Corazón de un Niño”, Georgina Marín Montero, indicó que cada vez que una campaña se termina en este nosocomio se superan las expectativas; asimismo, resaltó el esfuerzo que se ha realizado en diferentes ocasiones con Heart Care International en beneficio de 187 niñas y niños, y agradeció a quienes integran la fundación que preside, por su disposición para sacar adelante estas campañas.

Finalmente, el director general del Centro Regional de Alta Especialidad, Rafael Heberto Guillén Villatoro, expuso que desde el 2006 este hospital no había sido reacondicionado de acuerdo con sus necesidades; sin embargo, “hoy se puede ver un [área de] Terapia Intensiva que cuenta con servicios calidad, medicamentos y personal altamente calificado, lo que permite fortalecer la atención. Miles de niños, niñas, madres y padres de familia estarán eternamente agradecidos por estas acciones”.

Asistieron: el director del Hospital Militar de la VII Región Militar, Humberto Ortiz Castañeda; las diputadas federales Adriana Bustamante Castellanos y Stefany Martínez Coutiño; el secretario de la Comisión Nacional Electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Antonio Cruz López.

Por igual, el secretario del Órgano Público Descentralizado, Salvador Cal y Mayor; la diputada presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, Martha Verónica Alcázar Cordero; el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Marco Antonio Ordóñez Juárez; la encargada de la Dirección del Hospital de Especialidades Pediátricas, Elsa María Albores Ríos.