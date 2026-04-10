Fortalece Fecanaco el liderazgo empresarial

La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del Estado de Chiapas (Fecanaco), encabezada por Miguel Ángel Blas Gutiérrez, refrendó su compromiso con el fortalecimiento del sector empresarial, destacando la importancia de la participación de empresarios, comerciantes y prestadores de servicios en los órganos de representación de las cámaras de San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

En este sentido, el presidente del organismo destacó que formar parte de las mesas directivas, consejos y comités ejecutivos representa una oportunidad invaluable para servir al gremio desde el interior de las cámaras, al tiempo de reconocer los trabajos que han realizado a favor del desarrollo y crecimiento económico del estado.

Asimismo, Miguel Blas señaló que las empresas afiliadas a las cámaras son las mejores opciones para realizar compras, por su formalidad, calidad y compromiso con la economía del estado.

Asimismo, la federación subraya su papel como organismo integrador de los esfuerzos de las distintas cámaras en Chiapas, consolidando una agenda de gestión estatal que permita fortalecer la coordinación con las autoridades y garantizar condiciones favorables para el comercio y el turismo.

Blas Gutiérrez destacó que en el estado se ha recuperado la confianza de los chiapanecos y turistas nacionales e internacionales para transitar y visitar Chiapas, esto, gracias a los operativos y respuestas inmediatas del gobierno del estado para garantizar la paz.

Miguel Ángel Blas Gutiérrez reiteró que el liderazgo de la federación seguirá enfocado en ampliar el alcance de las acciones institucionales, consolidando alianzas estratégicas y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía para que continúe participando de manera activa en la economía local.