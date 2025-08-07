Fortalece FGE labor de Juzgados de Paz

Con el objetivo de reforzar las habilidades jurídicas y prácticas del personal que labora en los Juzgados de Paz y Conciliación, de Paz y Conciliación Indígena, así como en los Juzgados Municipales, el Poder Judicial del Estado de Chiapas arrancó un ciclo de talleres y ponencias denominado “Fortalecimiento jurídico-práctico de la competencia jurisdiccional y auxilios a autoridades”.

Desde el Aula Magna del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial (IFPyCJ), se realizó el acto inaugural con la presencia del director de Juzgados de Paz y Conciliación, Mariano López Pérez, quien dirigió un mensaje de bienvenida a las y los asistentes, reconociendo la importancia de esta capacitación para optimizar los procesos y fortalecer la impartición de justicia en cada municipio.

En su intervención, el director del IFPyCJ, José Luis Baltazar Argüello, agradeció la participación y, a nombre del magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, les exhortó a aprovechar al máximo estos espacios formativos. Subrayó que el fortalecimiento del conocimiento y las prácticas jurídicas son clave para garantizar un servicio eficiente, cercano y respetuoso de los derechos humanos.