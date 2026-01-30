Fortalece IMSS operatividad médica y de enfermería

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llevó a cabo la primera reunión de trabajo con directores y jefas de enfermeras del primer y segundo nivel de atención del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), con el objetivo de unificar y fortalecer los procesos sustantivos de atención médica en toda la entidad.

Esta jornada de tres días de trabajo se realizó derivado del decreto del 1º de junio de 2025, mediante el cual se formaliza la incorporación del programa IMSS-Coplamar al IMSS Régimen Ordinario. Este cambio representa un paso relevante en la consolidación de criterios operativos y lineamientos institucionales bajo una sola estructura.

Impacto

Al respecto, el titular del Instituto en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, señaló que estos espacios permiten avanzar en la homologación de procesos y asegurar el cumplimiento de las directrices institucionales, lo que impacta directamente en la calidad y seguridad de la atención otorgada a la población derechohabiente.

Asimismo, destacó la importancia del personal directivo y de enfermería en la operación diaria, al ser actores clave en la implementación de estrategias que mejoran la eficiencia de los servicios de salud en las unidades médicas.

Procesos

Por su parte, el enfermero especialista Gilberto de Jesús López Hernández, jefe de enfermería del Hospital Rural No. 10 de Benemérito de Las Américas, afirmó: “Siempre hemos sido un solo IMSS; solo que ahora estamos más amalgamados, y con esta capacitación se fortalecen los procesos y los conocimientos en beneficio de las y los usuarios”.

El funcionario añadió que el intercambio de experiencias permite reforzar la identidad institucional y elevar la calidad de los servicios en cada región del estado.

Con estas acciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación entre niveles de atención y continuar trabajando en la mejora continua de los servicios de salud para su población derechohabiente.